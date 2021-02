Sneeuwstrijd voor jeugd in Loil en Terborg

"Zodra we hoorden dat er een pak sneeuw zou komen, zijn we begonnen met het voorbereiden van de wedstrijd", vertelt Els Bakker, organisator bij het Gluujende Peerd Terborg. "Dit plan ligt al zes jaar op de plank, maar we hebben nooit een dusdanige winter gehad om het te kunnen organiseren." De Sneeuwpopwedstrijd is bedoeld voor basisschoolleerlingen in groep vijf en hoger. De leerlingen kunnen zelfstandig naar het voetbalveld komen om een sneeuwpop te maken. Ouders zijn woensdagmiddag niet welkom: "Om de coronaregels na te leven mogen alleen kinderen het veld op, leerlingen mogen wel samenwerken met een vriendje of vriendinnetje", aldus Bakker.



In Loil heeft de lokale Kontaktraad de handschoen opgepakt door een 'Sneeuwbouwwedstrijd' te organiseren. "We hebben bewust gekozen voor deze naam, omdat het niet alleen om sneeuwpoppen gaat", laat de stichting weten. Deelnemers kunnen de hele week foto's van hun mooiste sneeuwcreaties insturen: "Het zou bijvoorbeeld prachtig zijn als er in deze carnavalsweek een carnavalscreatie van sneeuw gemaakt zou worden." Ook in Terborg wordt een beroep gedaan op creativiteit. "Het hoeft geen sneeuwpop met een wortel als neus en een hoed te worden", zegt Bakker. "Het is leuker als we allemaal bijzondere sneeuwpoppen zien."





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: