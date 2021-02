Deze grote stuw in Duiven moet water vasthouden tijdens droge zomers

De afgelopen drie zomers waren zo droog dat dit niet alleen grote gevolgen heeft gehad voor de natuur, maar ook voor bijvoorbeeld de boeren. Melkveehouder Erwin Spaan uit Duiven had ruim een half jaar geleden alleen nog maar een dor, droog weiland waar zijn koeien konden grazen. Zijn land grenst aan de Duivense Wetering, een watergang die normaal gesproken het regenwater afvoert.

'Twee vliegen in één klap'

Nu -midden in de winter- stroomt het water volop en is niet voor te stellen dat de beek een half jaar geleden helemaal droog stond. Om het water langer vast te kunnen houden is nu de stuw gebouwd. Een initiatief van het waterschap, maar ook de mekveehouder betaalt eraan mee. "Ik heb hiermee ook een oversteek naar mijn andere weiland gerealiseerd, dus het is -hoop ik- twee vliegen in één klap. "

De stuw bestaat uit 5 duikers van 1,5 meter lang en ongeveer 2 meter breed. In totaal wordt de stuw dus 7,5 meter lang. Met schotbalken wordt dan de stuwconstructie gemaakt. Met die planken kan het waterpeil gereguleerd worden, zodat in het achterland meer water vastgehouden wordt.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Blijven monitoren

Heemraad Frank Wissink van het waterschap is blij met het initiatief: "Zo'n grote stuw hebben we nog niet gezet. Dit was echt een soort ontbrekende schakel en we denken echt dat dit wat gaat doen. " Het waterschap gaat de stuw de komende tijd goed monitoren en mogelijk worden er dan meer soortgelijke geplaatst.