Legen van containers in Achterhoekse gemeenten stilgelegd

Het inzamelen van afval uit containers komt in de problemen door het winterse weer. Waar in Doetinchem dagelijks wordt gekeken wat mogelijk is, heeft Buha de inzameling in Oude IJsselstreek van deze week stilgelegd.

"Het is vanwege de hevige sneeuwval te gevaarlijk om met onze inzamelvoertuigen de weg op te gaan", laat Buha maandagmiddag weten. Deze organisatie is onder meer verantwoordelijk voor het legen van de containers in Doetinchem en Oude IJsselstreek. Waar de situatie in Doetinchem van dag tot dag wordt bekeken, is in Oude IJsselstreek besloten het inzamelen van GFT-afval en etensresten van maandag te schrappen. Volgende week maandag wordt gekeken of het inzamelen van PBD-afval (plastic) wel door kan gaan.



In Montferland zou dinsdag het restafval worden opgehaald in onder meer Kilder, 's-Heerenberg en Zeddam, maar vanwege de sneeuw is besloten dit niet te doen. "Er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit afval op een andere dag in te zamelen", laat de gemeente weten.