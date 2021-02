Een op de vijf jongeren drinkt meer alcohol tijdens lockdown, overgrote deel is somberder

Aan dit onderzoek over de beleving van corona deden meer dan 400 Gelderse jongeren tussen de 15 en 25 jaar mee. Ze kregen vragen over hoe ze omgingen met de regels en hoe ze het afgelopen 'coronajaar' hebben ervaren.

'Ik wil mijn vrijheid terug'

"Lockdown en avondklok verpesten het contact met vrienden", zo stelt een anonieme respondent in het onderzoek dat Omroep Gelderland liet uitvoeren naar jongeren in de coronatijd.

Uit dat onderzoek komt naar voren dat jongeren in onze provincie op zich 'keihard' hun best doen om de door de overheid gestelde gezondheidsregels na te leven. Tachtig procent van de Gelderse jongeren zegt zich keurig aan de anderhalve meter afstand te houden. Een kleine negentig procent houdt zich daarnaast aan de mondkapjesplicht. En zelfs 93 procent accepteert de avondklok en leeft er naar.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De pijn zit hem op dit vlak in de afspraken die jongeren nog kunnen en mogen maken met hun vrienden. Officieel geldt dat je één persoon per dag mag bezoeken of ontvangen. Maar dat is lastig, zo geven ze aan. Wat als je nou gewend bent meer mensen tegelijk te ontmoeten, omdat jouw vriendengroep wat groter is?

'Ik zie nu niemand meer'

Daarom geeft de helft van alle ondervraagde Gelderse jongeren aan toch regelmatig met meer dan drie personen af te spreken. Het overgrote deel houdt het bij die drie. Maar een kleine groep zegt zelfs regelmatig met meer dan zes anderen af te spreken. Opvallend is dat meiden zich beter aan de regels houden dan jongens en met name in de regio's Gelderse Vallei, Rivierenland en Noord-West-Veluwe vinden de jongeren het lastig zich aan de regels te houden. In de dorpen gaat de helft toch nog wel eens naar een feest met meer mensen dan toegestaan.

Jeugdhonk The Corner in Apeldoorn. Foto: Omroep Gelderland

Uit de tientallen reacties van jongeren komt naar voren waarom. "De scholen moeten snel weer open, want ik zie nu niemand meer", zegt de één. Voor de ander is er sprake van een glijdende schaal. "In het begin hield ik me nog wel aan de regels. Maar de wetten worden steeds strenger. Ik neem nu mijn vrijheid terug."

Zoeken naar uitlaatkleppen

De coronageneratie zit sinds het ingaan van de laatste lockdown weer voornamelijk thuis. Voor de groep tot twintig jaar oud betekent dat ook nog eens dat ze bij bij pa en ma thuis wonen. Voor de meesten is een bezoek aan een sportclub of een jongerencentrum een van de weinige manieren om nog meer dan één persoon te treffen.

Dat zorgt ervoor dat jongeren naar uitlaatkleppen zoeken, zo komt uit het onderzoek van Right Marktonderzoek verder naar voren. Eén op de vijf Gelderse jongeren zegt het afgelopen coronajaar meer te zijn gaan drinken. Onder MBO-studenten ligt dat percentage zelfs op een zorgwekkende 26 procent. En 12 procent van de jongeren zegt meer drugs te zijn gaan gebruiken. Onder jongeren die al zelfstandig wonen, bijvoorbeeld op een studentenkamer, ligt dat op 23 procent.

'Nog nooit zo instabiel gevoeld'

Het onderzoek legt ook een grote mate van somberheid en psychische nood bloot, dat is iets wat overigens nu ook in Den Haag is opgemerkt. Minister-president Mark Rutte bespreekt vandaag met het kabinet de situatie onder de jongeren in deze coronatijd, zo gaf hij maandag aan.

"Ik vind de lockdown zwaar," zegt 84 procent van de respondenten. "Ik vind het moeilijk om de hele dag thuis te zijn," antwoordt 74 procent.

En 71 procent zegt ‘minder vrolijk’ te zijn geworden, tijdens de coronatijd.

Student Lisa in NIjmegen volgt online les Foto: Omroep Gelderland

"Ik heb me nog nooit zo emotioneel en instabiel gevoeld", reageert iemand. "Ik heb moeite om iedere dag weer mijn bed uit te stappen," schrijft een ander. Een derde schrijft: "Er moet nu echt meer aandacht komen voor de geestelijke situatie van jongeren. Ik heb last van woedeaanvallen, verveling en huilbuien."

Geen angst voor corona

Bang om zelf ziek te worden zijn jongeren in onze provincie niet. Op de vraag of ze angst hebben om corona te krijgen antwoordt 75 procent met ‘oneens’. Bang zijn om het zelf door te geven geldt wel voor een grote groep. Bij 66 procent van de ondervraagden. "Ik zou het heel erg vinden als ik het aan oma doorgeef."

Hoewel ze best wat meer waardering willen voor alles wat ze opgeven door zich aan de regels te houden: "Ik vind dat jongeren en studenten zwaarder worden getroffen door de maatregelen dan de rest van de burgers , terwijl het vaak de ouderen zijn die zich niet aan de anderhalve meter, de mondkapjes en de bezoekregels houden. En dat is best vervelend."

Vanaf vrijdag 12 uur is op onze website, app en alle social media-kanalen de documentaire te zien 'Jong in de lockdown'. Het hele Right Marktonderzoek naar jongeren kunt u hier terugvinden.