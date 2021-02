'Wij zijn geen dierenbeulen', zorgen om verkleumde kalfjes onterecht zegt beheerder

"Het zijn grote dierenbeulen, de mensen van de NVWA en Stichting Taurus", briest Van Straaten. De afgelopen dagen, met het extreme winterweer, houdt zij de situatie van de paarden en koeien in de uiterwaarden bij Nijmegen scherp in de gaten.

"Er is niet genoeg voer, er is geen beschutting en geen droge plek om te kunnen liggen", somt zij op. "De kalfjes van de Schotse hooglanders trillen van de kou, ze staan gewoon dood te vriezen. Als een boer dit zou doen, zou de NVWA meteen voor de deur staan."

'Schotse hooglanders kunnen dit prima doorstaan'

Dat is niet nodig, zegt woordvoerder Lex Benden van de NVWA desgevraagd. Volgens hem voldoet de situatie van de Schotse hooglanders bij Lent aan alle criteria. Zo is er volgens hem voldoende drinkwater, voedsel en zorg.

"Er worden extra balen hooi gebracht als beschutting en als voer en er was al een wal van sneeuw gemaakt voor de dieren om te schuilen. Bovendien laat Taurus een dierenarts bij de dieren kijken en daarmee voldoen ze aan de normen", legt Benden uit.

Directeur Ronald Goderie van Stichting Taurus, die de Schotse hooglanders langs de Waal bij Lent beheert, laat weten dat er goed voor de dieren wordt gezorgd. "Bovendien hebben de hooglanders van nature dikke winterjassen. We begrijpen de zorgen en zorgen samen met Staatsbosbeheer voor extra beschutting door die extra grote balen hooi te plaatsen, maar de dieren kunnen dit prima doorstaan."

'Wij zijn geen dierenbeulen'

De plek waar de koeien lopen, speelt volgens Goderie een rol bij de zorgen van passanten. "Het is een plek die in het zicht ligt. We zijn ook niet meer winters gewend, dus we begrijpen de zorgen bij mensen. We doen ons best. Deze dieren komen van de Schotse hooglanden, daar is het erger."

Goderie heeft een dierenarts ingeschakeld. "Wij zijn geen dierenbeulen. Wij zetten Schotse hooglanders in voor natuurbegrazing, en ruige omstandigheden horen daarbij. We vragen een dierenarts om te kijken naar de dieren, een objectieve blik. En zijn of haar eventuele adviezen volgen we op."

