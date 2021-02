Kapper Nero werkt tijdens lockdown even in een postsorteercentrum

Nero de Boer is normaal gesproken in de weer met een kam en tondeuse. Maar nu is de kapper werkzaam bij het sorteercentrum van OTW Service in Ermelo. "Ja, we zijn nu pakketjes aan het sorteren. Op zichzelf prima, maar we doen het liefst het werk waar we goed in zijn natuurlijk."

Dicht

Maar ja, dat gaat op dit moment even niet. De kapperszaak van Nero is al maanden dicht. "Het is natuurlijk triest. Zeker voor ondernemers", zegt Nero. "Als het nog langer duurt dan ben ik bang dat veel ondernemers het niet gaan redden en daar maak ik me zorgen om. Zeker." Gelukkig kunnen Nero én zijn personeel aan het werk in het postsorteercentrum. "Wij hebben wat te doen en wij kunnen ondernemers helpen die het juist heel erg druk hebben."

Coronadrukte

Want -mede door corona- is het bij het sorteercentrum juist drukker dan ooit. "Ja enorm", bevestigt Jacco van der Horst, onderdirecteur van OTW Service Ermelo. "Dat is echt niet normaal. We hebben van 2019 tot aan 2020 een groei van 75 procent. Bizar, dat hebben we nog nooit meegemaakt. We zijn al een sterk groeiend bedrijf van 20 tot 30 procent per jaar, maar nu komt daar gewoon 50 procent bij vanwege corona."

Nieuwe carrière

Werk zat dus. Wellicht dan toch een nieuwe carrière voor kapper Nero? "Dat zal nooit gebeuren. We vinden ons werk supermooi. Onder de mensen zijn, met mensen zijn en in gesprek zijn. Ja, we hebben een prachtig vak, dus dat laten we niet zomaar los. Tot die tijd doen we even dit."