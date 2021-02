Behandeling voor veroorzaker gasexplosie in Nijmegen?

Moet Ben S. nog langer in de cel blijven of krijgt hij een zorgtraject aangeboden? En hoeveel schadevergoeding moet hij betalen aan de slachtoffers van de enorme gasexplosie die hij in mei 2020 veroorzaakte in de Nijmeegse wijk Hillekensacker? Die vragen staan centraal tijdens het proces in de rechtbank in Arnhem dat vandaag tegen hem wordt hervat.

Afgelopen december werd de zaak aangehouden omdat er nog geen duidelijkheid was over de toewijzing van een zogenoemde zorgmachtiging. Daarvoor was meer onderzoek nodig. Nu heeft de officier van justitie een verzoek ingediend om toewijzing van die zorgmachtiging, zo vertelt advocaat Peter Paul Tummers, die de verdachte bijstaat.

Alcoholverslaving

Die zorg is volgens betrokkenen nodig voor de behandeling van psychische problemen en de alcoholverslaving waaraan Ben S. jaren heeft geleden. De 63-jarige verdachte wil zelf ook graag zo’n behandeling om te voorkomen dat hij terugvalt in zijn oude gedrag.

De officier van justitie denkt dat de Nijmegenaar de explosie opzettelijk heeft veroorzaakt. Agenten die na de ontploffing in zijn huis kwamen, zagen dat de gastoevoer van het fornuis was doorgeknipt. Bovendien zou de man volgens omwonenden zijn daad eerder hebben aangekondigd met de woorden: als ik ga, neem ik de hele buurt mee.

Zelfmoordpoging?

De verdachte zelf kan zich daar helemaal niets meer van herinneren. Omdat hij op de bewuste dag al in de ochtend was begonnen met bierdrinken, kan hij zich naar eigen zeggen alleen herinneren hoe hij in het ziekenhuis bijkwam. En dat terwijl hij volgens verschillende getuigen na het ongeluk heeft gezegd dat hij stond te koken en op het volgende moment ineens aan de voorkant van zijn huis lag.

Van een zelfmoordpoging was volgens de verdachte ook geen sprake. Ondanks eerdere pogingen en zijn verklaring bij het eerste verhoor dat het best eens een poging geweest kan zijn om uit het leven te stappen. Maar tijdens de eerste behandeling van de zaak in december verklaarde hij dat hij te trots was op zijn huis om het zelf op te blazen.

Psychologisch onderzoek

Behalve extra tijd voor psychologisch onderzoek, was er ook extra tijd nodig voor advocaat Tummers om alle ingediende schadevorderingen te bestuderen. In december was een aantal vorderingen pas op het laatste moment ingediend en ook nu zijn er tot op het laatste moment vorderingen ingediend.

De uitspraak van de rechter kan een aantal kanten op. Het kan dat de rechter wettig en overtuigend bewezen acht dat S. zijn huis opzettelijk heeft opgeblazen, maar dat de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten al voldoende is voor de opgelegde straf. Het zorgtraject waarom is gevraagd kan dan gewoon doorgaan. Dat kan ook als de rechter de verdachte niet schuldig acht aan het opzettelijk tot ontploffing brengen van zijn huis.

Maar als de rechter besluit dat S. langer in de gevangenis moet zitten, heeft de gevraagde zorgmachtiging geen zin. Die moet namelijk binnen veertien dagen ten uitvoer gelegd worden.

7,5 ton schadevergoeding

De uitspraak heeft ook gevolgen voor de schadevergoedingen van de woningbouwvereniging en omwonenden. Het bedrag daarvan loopt tot zo’n 7,5 ton. Bij vrijspraak zullen de eisers een civiele procedure moeten starten om iets van hun geld te zien.

Het is overigens de vraag of er überhaupt ooit iets van dat geld te halen valt bij de verdachte, want hij is al jaren werkloos en zit in de bijstand. Dan bestaat er de mogelijkheid om hem in plaats daarvan extra gevangenisstraf te geven. Maar ook dan kan de verlangde zorg voor hem niet doorgaan.

