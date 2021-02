IJsclub de Haar uit Enspijk opent mogelijk vrijdag de ijsbaan

“Wij hopen vrijdag open te kunnen, we hebben dan wel in totaal 40 graden nachtvorst nodig en overdag mag het kwik niet hoger komen dan 0 graden. Als het ijs 8 cm is dan is het veilig genoeg om te schaatsen”, vertelt ijsmeester en voorzitter Ries Smits.



De IJsclub mag de schaatsbaan openen van de gemeente West Betuwe onder bepaalde voorwaarden, daarom heeft het bestuur regels opgesteld.



Alléén schaatsen met een lidmaatschapskaart

Een belangrijke aanpassing dit jaar is dat je alleen kunt schaatsen als je lid bent van de IJsclub. Voor wie nog geen lid is en toch wil schaatsen is er de mogelijkheid om online een lidmaatschap aan te vragen. Kinderen (tot 12 jaar) van leden hebben gratis toegang.



Bij de ijsbaan is er een aparte in- en uitgang, en er zijn looproutes. De kleedkamers zijn dicht. Volwassenen mogen maximaal met twee personen schaatsen, huishoudens uitgezonderd. Dit geldt niet voor jongeren tot en met 17 jaar, die mogen in grotere groepen schaatsen. Toeschouwers zijn niet toegestaan.

