Villawijk heeft geen grote groenstrook en daar zijn de bewoners al jarenlang boos over

De wijk is vier jaar geleden gebouwd op een oud-bedrijventerrein in Hattem. Om de wijk zou een afgesloten boskamer komen, een groenstrook van tweeënhalve meter breed voor dieren en planten.

Maar de projectontwikkelaar houdt zich daar niet aan en draait de huizen waardoor uitritten in de groenstrook komen. Ook worden meer huizen gebouwd dan was afgesproken.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Hans Sonneveld woont aan de oostkant van de wijk. Hij doet zijn verhaal in het programma 'In het Vizier van De Jager'. "Hier zou eigenlijk tweeënhalve meter bebossing zijn. In het oorspronkelijke plan zouden de woningen aan de voorzijde 180 graden gedraaid zijn. Dat is waar mensen voor getekend hebben, maar we worden overal buitengesloten. We zijn geen gesprekspartner."

'Zaken verkeerd ingeschat'

Ralph Frins van de Radboud Universiteit heeft gekeken naar het bestemmingsplan. Volgens hem staat de verplichting van het aanleggen van een groenstrook er niet in. "Als je kijkt naar het bestemmingsplan zie je dat er geen voorwaardelijke verplichting in is opgenomen." Wel is er volgens hem teveel gebouwd. "Ik denk dat de gemeente te weinig toezicht heeft gehouden. "

De gemeente wil niet voor camera reageren en houdt het bij een schriftelijke verklaring. Daarin zeggen ze dat ze verkeerd zijn omgegaan met het conflict en dat dit ten koste is gegaan van de relatie tussen de gemeente en de bewoners.

"Met de kennis van nu kunnen we stellen dat we als gemeente met een aantal zaken te lichtvaardig zijn omgegaan en soms de zaken verkeerd hebben ingeschat en/of niet voldoende hebben gecommuniceerd. We hebben hieruit lering getrokken om herhaling in de toekomst te voorkomen."

