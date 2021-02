Aanrijtijden ambulances dorpen West Betuwe ondermaats

Zo werd die norm in Spijk bij spoedritten slechts in 4 van de 8 gevallen gehaald, In Varik was dat bij 10 van de 19 spoedritten, in Heukelum bij 18 van de 28 en in Vuren bij 31 van de 43 spoedritten.



In dit licht zijn er plannen om de verzorgregio's voor ambulancediensten om te gooien.



Daarbij speelt wel dat beschikbare capaciteit ook een rol speelt want de duur van een zorgverlening ter plaatse is ook gestegen wat druk zet op de beschikbaarheid van ambulances elders.

💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: