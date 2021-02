Schaatskoorts neemt toe, maar de sneeuw maakt het lastig

"Er wordt al ijs gemaakt", vertelt Itske Tersteeg van IJsclub Thialf in Arnhem-Noord. "We weten niet of het dinsdag al klaar is, maar we verwachten woensdag al wel ijs aan te kunnen bieden, in tijdsblokken."

Samen met IJsclub Rijn IJssel in Arnhem-Zuid en Sportbedrijf Arnhem wordt gewerkt aan de schaatsbaan. "Het clubgevoel komt weer terug. Je hoort zoveel reacties, iedereen heeft weer schaatskoorts. Ik hoop dat ze tevreden zijn met maar een uur schaatsen." Want ja, er moet natuurlijk ook gewoon rekening worden gehouden met de coronamaatregelen.

In Vorden probeerden ze de sneeuw weg te stuiven, maar tevergeefs. Bekijk de video. (beeld: van Arie Maalderink).

Experiment

Ook bij de IJsvereniging in Winterswijk moet nog heel wat gebeuren, voordat er weer rondes kunnen worden gemaakt. "Er ligt een waanzinnig pak sneeuw op", vertelt Josee Mees. "Vandaag wordt beslist of er een loonwerker komt om het eraf te halen, dan kunnen we gaan sproeien."

Zaterdagnacht probeerde de IJsvereniging de sneeuw al weg te halen door middel van een experiment, maar tevergeefs: "We lieten de baan vollopen met water, in de hoop dat de sneeuw zou smelten. Maar de volgende ochtend stonden we tot onze knieën in de sneeuwbrij."

Dicht

Hoewel veel ijsbanen het alweer aandurven, zijn sommige door corona genoodzaakt dicht te blijven. Zo ook IJsbaan De Kleine Stroet in Voorthuizen, die van de gemeente niet open mag. "Er mogen niet zoveel mensen bij elkaar", vertelt eigenaresse Linda van de Bor

"We hebben al meer dan dertig jaar een ijsbaan", vertelt ze verder. "Al kan die maar een halve dag open, dan doen we dat. Maar nu kan het helaas niet."

