Inloop voor jongeren blijft open in Tiel

TIEL -

De locatie aan het 2e Walstraatje in Tiel, waar voorheen de bioscoop was gevestigd, blijft open in de lockdown. Dat heeft de gemeente besloten en daar is Mounir Lahnine van Mozaïek erg blij mee. “De gevolgen van corona worden onderschat. Mensen hebben vaak niet in de gaten dat jongeren van deze leeftijd kwetsbaar zijn. Zo kan het zijn dat ze door alle beperkingen eenzaam en somber zijn en achterstanden op school oplopen. Juist in deze tijd kunnen we kijken wat er afspeelt bij de jongeren en hierop inspelen. Uiteraard houden we ons aan de coronaregels. Ook is er altijd een jongerenwerker van Mozaïek aanwezig.”