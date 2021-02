Excelsior maakt veld sneeuwvrij, bekerduel Vitesse gaat met strenge vorst door

Ferry de Haan is algemeen directeur van eerstedivisieclub Excelsior. Hij kijkt op deze dinsdagochtend tevreden toe hoe trekkers over het kunstgras van stadion Woudestein heen en weer rijden. De sneeuwploeg maakt flinke meters. "Een kwart is ongeveer gedaan, maar er ligt behoorlijk wat sneeuw", vertelt de oud-voetballer vanuit Rotterdam.

"Zeker 15 centimeter, maar het gaat ons wel lukken. Het afvoeren kost nog de meeste tijd. De kans is dus heel erg groot dat we spelen vanavond. De KNVB heeft daar ook alle vertrouwen in."

"Vitesse kan alleen verliezen"

Bij Excelsior in de wijk Kralingen ligt kunstgras. In dit geval is dat een voordeel voor het doorgaan van het bekerduel in de kwartfinales (20.00 uur). "Vochtig is het nu niet meer, de sneeuw bedekt het gras. Met dit soort weer zie je ook altijd dat clubs uitwijken naar kunstgras", weet De Haan die uitkijkt naar de clash in de strenge vorst. "Vitesse kan alleen maar verliezen."

Kortste weg

Vitesse reist dus 'gewoon' af naar de Rotterdamse wijk Kralingen voor een wedstrijd die absoluut gewonnen moet worden. Het bekertoernooi is een speerpunt bij de Arnhemse club omdat het geldt als de kortste weg naar het spelen van Europees voetbal. Voor Vitesse een heilig doel dit seizoen. De slechte resultaten van de afgelopen weken hebben het belang van de beker alleen maar versterkt.

Excelsior is gewend aan het kleine stadion en het kunstgras dat bekend staat om zijn matige kwaliteit. Maar ook Vitesse had in de aanloop naar het cruciale duel een meevaller. Onder een dicht dak kon getraind worden in stadion GelreDome. Een uitkomst voor de selectie in deze dagen van bittere kou.

Trainen onder een dicht dak in GelreDome Foto: Vitesse

Luxe

"Echt luxe", zegt trainer Thomas Letsch maandagmiddag. "We hoeven nu niet te trainen op een bevroren ondergrond, maar kunnen terecht op een normaal veld." Bij het uitspreken van die laatste woorden moet de Duitser overigens wel even lachen. "Ach, jullie weten dat ons veld niet heel goed is, maar we mogen nu blij zijn dat we de beschikking hebben over het GelreDome. Zo kunnen we ons in elk geval voorbereiden en een training afwerken."

Werkvoetbal

Vitesse is van slag. Uit de laatste drie competitieduels werd één punt gepakt. "Kijk je naar ons spel, is het aan de bal gewoon slecht", stelt Letsch vast. "Het is werkvoetbal geworden. We praten veel. Het geloof en het vertrouwen moet terug. Maar nee, ik voel geen extra druk. Ik blijf ook dezelfde persoon en ga niet ineens andere dingen doen. De beker willen we winnen. Dat is een duidelijk vastgesteld doel en dat is ook bekend. Het is alles of niets. Natuurlijk zijn wij torenhoog favoriet, maar de betere ploeg wint lang niet altijd. Bekervoetbal is onvoorspelbaar."

Letsch ziet dat het niet goed is (foto BSR) Foto: BSR Agency

Cruciaal

"Of Excelsior nu op een goed moment komt? De volgende wedstrijd is altijd een perfect moment om iets om te draaien", vindt de Duitser. "We kunnen morgen iedereen laten zien dat we terug zijn. Ik bekijk het altijd van de positieve kant. Ons systeem is goed, dat weten we want we hebben goed voetbal gespeeld. De groep is ervan overtuigd dat ons spel snel weer beter wordt en ons plan tegen Excelsior werkt."

Omstandigheden

De wedstrijd wordt dus gespeeld op kunstgras, een ondergrond die Vitesse niet is gewend. Letsch: "Het is niet de beste kwaliteit heb ik begrepen, maar dat moeten we accepteren. We kijken wat beter naar spelers die goed uit de voeten kunnen op kunstgras. We moeten omgaan met de omstandigheden. Ik heb er geen invloed op. Het is daarom wat het is."

Eigen jeugd

Letsch kiest vanavond voor Million Manhoef en mogelijk ook voor Daan Huisman in de basis. "Jonge spelers uit onze opleiding zijn het gewend veel op kunstgras te spelen", verklaart Letsch. "Manhoef speelt zeker, Huisman is een optie omdat hij zaterdag geblesseerd was. Daarover kan ik nu nog niets zeggen."

Rust voor Eli Dasa

Rechtsback Eli Dasa krijgt waarschijnlijk rust. Manhoef neemt dan zijn positie in. "Wittek en Dasa hebben allebei veel gespeeld. Dasa gaat binnenkort met Israël op pad. Ik denk dat hij rust krijgt. Maar ik wil beide spelers nog even goed in de ogen kijken, mijn gevoel laten spreken en neem dan een besluit."

Eli Dasa krijgt waarschijnlijk rust Foto: Omroep Gelderland

Tannane terug?

Tannane is een twijfelgeval. Tegen SC Heerenveen ontbrak hij vanwege een achillespeesblessure. "We moeten zijn situatie na de training bekijken. Ik schat de kansen op fifty-fifty. Zaterdag stonden veel dezelfde type middenvelders op het veld. Dat zal nu anders zijn." Matus Bero ontbreekt nog wel vanwege een knieblessure. De kwetsuur lijkt ernstiger dan verwacht. Patrick Vroegh is waarschijnlijk opnieuw zijn vervanger.

Ook geen Tronstad

Ook Sondre Tronstad krijgt even rust van Letsch. "Hij heeft zaterdag de hele wedstrijd gespeeld tegen Heerenveen en is pas net terug van een langdurige blessure. Het lijkt me niet verstandig, zondag spelen we immers ook alweer tegen FC Twente. We moeten oppassen met overbelasting."

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Manhoef, Bruns, Tannane (Huisman), Vroegh, Wittek; Broja en Openda