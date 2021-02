Lijntje Poëzie is een succes en krijgt een vervolg

Door het enthousiasme bij zowel de ontvangers als bij de dichters, is er besloten om een vervolg te geven aan Lijntje Poëzie. Er wordt gedacht aan één vaste avond per week waarop het mogelijk is om door een dichter gebeld te worden.

De gedichten worden goed ontvangen. In de woorden van één van de ontvangers: “Dit voelde als een kaartje in de bus ontvangen, maar dan rijker.” Het was voor beide partijen best een avontuur. Zo heb je zomaar een onbekende aan de telefoon. De luisteraars kregen door telefonische voordrachten even de ervaring om door de ogen van de dichter naar de wereld te kijken. De gesprekken die hierop volgden gingen vaak over verrassende onderwerpen, als: een eerste liefde, jeugdherinneringen, een favoriet seizoen of grote levensgebeurtenissen.

De deelnemende dichters waren: Ivanka de Ruijter, Laurens van der Zee, Peter Abspoel, Petra Sips, Ruud Verwaal, Tim Horsting, Sander Reimink, Mieke van Hooft en Leontien Jansen.

Dit project is ondersteund door Wageningen Doet, Thuis Wageningen en de bblthk.