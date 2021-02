Hele week strenge vorst: 'Het kan -15 of nog kouder worden'

Na de hevige sneeuwval van afgelopen weekend kunnen we ons nu opmaken voor extreme kou. Volgens weerman Raymond Klaassen van Weerplaza krijgen we in de loop van de week te maken met (zeer) strenge vorst. "Dat betekent temperaturen tussen -10 en -15 graden of nog kouder."

Er is een koudegolf in de maak, vertelt Klaassen op Radio Gelderland. "Het ziet er naar uit dat we de hele week ijsdagen krijgen in de provincie. Ik denk niet dat de temperatuur boven nul gaat komen overdag. In de nachten krijgen we te maken met strenge tot zeer strenge vorst."

Een koudegolf is een aaneengesloten periode in De Bilt van minstens vijf ijsdagen (maximumtemperatuur lager dan 0 graden). Hiervan is op minstens drie dagen de minimumtemperatuur lager dan -10 graden (strenge vorst).

Zonnige winterdagen

Het weerbeeld gaat volgens Klaassen wel veranderen. Vanaf dinsdag neemt de wind af en zien we langzaam de zon erbij komen. "Dan krijgen we in de tweede helft van de week een paar hele mooie winterdagen met flinke zonnige perioden. Maar wel met temperaturen onder het vriespunt. In de middag zal het dan rond -2 of -3 zijn."

Ook volgende week blijven we waarschijnlijk nog in deze vrieskou zitten. 'Want als die kou eenmaal in de grond en in de onderste luchtlaag zit, dan is-ie niet zomaar verdwenen", aldus de weerman.

Deze maandag kan er nog een paar centimeter sneeuw bij vallen. De temperatuur ligt op de meeste plaatsen rond -6 graden. "Maar voor het gevoel is het rond de -13 en -14 graden, zeker in open gebieden waar de wind vrij spel heeft."

