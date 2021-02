Zwartebroek vreest aanpak knooppunt Hoevelaken: 'Dat maakt onze sluipweg nog gevaarlijker'

De weg is veel omwonenden nu al een doorn in het oog, maar door de aanpak van knooppunt Hoevelaken, waar de voorbereidende werkzaamheden dit jaar beginnen, gaat de weg voor nog meer bestuurders een aantrekkelijk alternatief zijn. Ed van Went woont al jaren aan de Damweg. “Het is hier heel prettig wonen. Ik heb een fijn huis, leuke buren en woon in een mooi dorp. Het enige dat mankeert is eigenlijk die weg.” Naast hem knikt buurvrouw Nadeche van Veen instemmend. “Er gaat geen dag voorbij dat ik niet denk: ‘dat ging maar net goed’.”

Sluipverkeer

Het duo luidt daarom de noodklok. “Kijk, de weg is gewoon te smal, er mist een stoep, mensen die wandelen moeten net als de auto’s door de wegversmalling heen. Dat is op zich al vervelend, maar daar komt nog bij dat er heel veel sluipverkeer langskomt. Dit is een heel aantrekkelijke route voor mensen die vanaf Barneveld naar Amersfoort of Harderwijk willen en graag de snelweg overslaan omdat daar zo vaak file staat”, vat Nadeche samen.

Zorgen

De zorgen van de Zwartebroekers worden alleen maar groter nu de aanpak van knooppunt Hoevelaken op de planning staat. Dit jaar beginnen de voorbereidende werkzaamheden. “Wij zien al gebeuren”, gaat Ed verder. “Werkzaamheden betekent vaak meer files en dus ook meer sluipverkeer voor ons, met alle gevolgen van dien.”

Hond aangereden

Ed kan persoonlijk over die gevolgen meepraten. “Vorig jaar liep ik ’s ochtends met mijn hondje langs de weg. We liepen in de bocht. Opeens komt er een auto strak door de bocht aangereden. Ik hield mijn hond strak naast mij, maar die werd toch geraakt. Ik zag het toen gelijk al, zijn hele achterwerk was kapot. Dezelfde dag hebben mijn vrouw en ik hem laten inslapen.”

Het overleden hondje, samen met de kleinzoon van Ed. Foto: Omroep Gelderland

'Doodeng'

Het toont volgens Ed duidelijk aan hoe gevaarlijk de weg is. “Ik zie ook jonge kinderen op de fiets die dan gezellig samen zitten te kletsen. Ik vind het doodeng, er kan zomaar wat gebeuren.” De bewoners proberen zelf de weg veiliger te maken, bijvoorbeeld met extra snelheidsbordjes van Veilig Verkeer Nederland. Nadeche: “Maar ik heb nou niet echt iets van: dat is echt geslaagd. ”

Stoep

In 2017 is de weg door de gemeente, in samenspraak met de bewoners, grondig onder handen genomen. Maar dit blijkt niet het gewenste effect te hebben. “Misschien moet deze weg maar alleen voor bestemmingsverkeer beschikbaar zijn”, oppert Nadeche. Volgens Ed is het ook een goed idee om een verhoogde stoep te realiseren. “Dan kun je elk geval fatsoenlijk lopen.”

De gemeente Barneveld laat in een reactie weten dat de toename van sluipverkeer door de aanpak van knooppunt Hoevelaken wel mee zal vallen: “De bouwplannen zijn zo opgesteld dat het verkeer op de snelweg in aangepaste snelheid door kan rijden. Om hier extra op te sturen zullen we daarnaast op diverse wegen telpunten neerzetten, zodat we het sluipverkeer in de gaten kunnen houden.”