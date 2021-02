Raad vraagt opnieuw volledige openheid in Arnhemse discriminatieaffaire

Zes raadsfracties hebben opnieuw een verzoek aan het Arnhemse college gedaan om volledige openheid te geven in alle communicatie en documenten rondom het 'verdwenen' discriminatierapport. Zij willen het naadje van de kous weten waarom dat rapport jarenlang achtergehouden werd, maar de informatie die zij krijgen is in hun ogen nog altijd niet compleet.

Dat onderzoek van de Universiteit van Tilburg laat zien dat er bij de gemeente gediscrimineerd wordt in het personeelsbeleid. Onder meer mensen met een niet-westerse achtergrond maken minder kans op een baan.

Ambtenaren hielden deze resultaten voor de politiek verborgen, maar de wethouders hadden er wel van moeten en kunnen weten. Dat constateert de politiek uit de stukken die inmiddels openbaar zijn en wordt bevestigd door extern onderzoek naar de gang van zaken dat vrijdag werd gepresenteerd. Het discriminatierapport kwam naar buiten onder druk van de gemeenteraad.

'Kans op transparantie gemist'

Eerder was er al stevige kritiek vanuit de raad op de openheid van het college in deze zaak. Zo zijn er in dossiers de nodige passages weggelakt en blijven andere voor burgers en journalisten verborgen, als het aan de wethouders ligt. "Het college had meer informatie eerder kunnen verstrekken. Het is jammer dat ze die kans om transparant te zijn niet heeft gegrepen", ziet Mattijs Loor (D66).

ChristenUnie, SP, D66, CDA, DENK Verenigd Arnhem en Arnhem Centraal vragen nu onder meer om de eerste versie van het inmiddels veelbesproken discriminatierapport. Uit de stukken blijkt namelijk dat wethouder Martien Louwers een app kreeg van een ambtenaar die haar waarschuwde dat zij een herschreven tweede exemplaar zou krijgen.

'In volle vertrouwen'

"Ik wil je in volle vertrouwen vertellen dat het eerste onderzoeksrapport herschreven moest worden, dit op wens van de gemeentesecretaris", valt te lezen. "Het eerste concept was extreem kritisch. Dus houd er rekening mee dat wanneer jij naar het rapport vraagt, je het tweede exemplaar gaat krijgen. Ik heb het eerste exemplaar en kan deze naar je privémail sturen", vertelt de ambtenaar aan Louwers.

Verder willen de partijen meer inzicht in de inbreng van alle collegeleden op dit dossier. Zij willen alle informatie die de onderzoekers ook hebben gekregen en weggelakte stukken alsnog inzien. Ook vragen de fracties om alle openbaar gemaakte stukken digitaal aan te bieden. Tot nu toe moeten geïnteresseerden naar het gemeentehuis om deze in te zien en is het maken van kopieën verboden.

'Discriminatie- en doofpotschandaal'

"Onbegrijpelijk dat we nu voor de zoveelste maal een verzoek moeten doen om eindelijk eens alle informatie op tafel te krijgen", vindt Gerrie Elfrink (SP). "Het gebrek aan openheid en eerlijkheid is de rode draad in dit discriminatie- en doofpotschandaal. En dat lijkt echt een hardnekkig probleem te zijn bij dit college."

