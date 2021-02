Volop sneeuwpret in Gelderland: dit waren de mooiste momenten

We beginnen het overzicht met dit prachtige plaatje van Zevenaar. Op de luchtfoto is goed te zien hoe wit het landschap in onze provincie is. Op de meeste plekken lag 10 tot 20 centimeter sneeuw, met soms uitschieters naar 30 centimeter.

Sneeuw in Zevenaar. Foto: Jordi Deckert/Eastview Media

Ook deze foto mag er zijn. Zo'n twintig schapen bij de Rosendaelsche golfclub in Arnhem werden door de herder weggehaald vanwege de extreme sneeuwval.

Schapen worden van golfclub gehaald. Foto: Jean Marc Regelink/Persbureau Heitink

Skiën, sleeën, langlaufen: het gebeurde vandaag volop. Maar er zijn altijd mensen die een stapje verder gaan. Met de slee achter de tractor bijvoorbeeld, of zoals hier in Baak op een bank.

In Halle kozen waaghalzen voor deze bijzondere combinatie.

Ook de politie maakte vandaag extra rondjes. In Zutphen zagen agenten hun kans schoon op een ondergesneeuwde rotonde. Hun 'donut' werd opgemerkt door iemand uit Groningen die nietsvermoedend naar livestreams op YouTube aan het kijken was.

Vandaag gold de hele dag code rood: Rijkswaterstaat raadde iedereen af de weg op te gaan. Wie dat toch deed, liep het risico om vast te komen staan in de sneeuw. Zelfs sneeuwschuivers waren niet veilig.

De meeste mensen zochten hun heil in de buurt. In Arnhem was het flink druk met sleeën en sneeuwballengevechten in het Sonsbeekpark.

Sleeën vanaf de heuvel bij Stadsvilla Sonsbeek. Foto: Jasper Lindner

Voor de meeste dieren was het vandaag een mooie dag. Dat is ook terug te zien in deze compilatie.

De redactie van Omroep Gelderland wordt nog altijd overladen met grappige, mooie en schattige sneeuwfoto's. We hebben de mooiste voor je op een rij gezet in dit fotoalbum op Facebook, waaronder van deze jongens uit Herwijnen.

Het is eens een keer wat anders dan bouwen met Lego. Foto: Claudia Bok

Het winterweer is voorlopig nog niet weg. Blijf je foto's en video's insturen via het telefoonnummer of e-mailadres hieronder!

