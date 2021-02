Sneeuw verwoest grote tennishal in Winterswijk

De tijdelijke hal wordt elk najaar opgebouwd om ook in de winter te kunnen tennissen aan de Jaspersweg in Winterswijk. De hal is in feite een reuzeachtige tent die vier banen overspant. "Zondagochtend kregen we ineens te horen dat de boel is ingestort", zegt een woordvoerster van WTC.

Bekijk de ravage in Winterswijk. De tekst gaat verder onder de video

Meeste sneeuw

Oorzaak is volgens de club zonder meer de sneeuwstorm en de bijhorende dikke sneeuwlaag. Het KNMI noemt de Achterhoek ook als gebied waar de meeste sneeuw valt in Nederland. Plaatselijk ligt er meer dan 30 centimeter van het witte spul.

Hoe nu verder voor WTC-leden die toch graag een balletje slaan? Daarover kan de club nog geen uitsluitsel geven. "Voorlopig even niet, dat is wel duidelijk", klinkt het in Winterswijk.

