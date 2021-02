Remko Pasveer mist agressie en lef bij onherkenbaar Vitesse

Die staat dinsdagavond gepland in Rotterdam bij Excelsior, maar de logische vraag is of er onder de huidige winterse omstandigheden gevoetbald zal worden. Maandag volgt daarover duidelijkheid vanuit de KNVB. Feit is dat Vitesse zich snel zal moeten oprichten, anders dreigt alsnog een verloren seizoen.

Vormcrisis

Veel spelers, onder wie de voor het 3-5-2 systeem belangrijke backs Wittek en Eli Dasa, kampen met een vormcrisis. De frisheid en inhoud die er tot voor kort nog wel was, ontbreekt. Ook de blikvangers Bazoer en Tannane zijn minder dominant. Pasveer, die wel constant blijft, kijkt vooral naar de kille cijfers.

Media

"Als je de resultaten van de laatste weken ziet, zijn we het inderdaad kwijt", constateert de doelman na de 1-0 nederlaag in het steenkoude Heerenveen. "Maar we laten ons ook niet van alles aanpraten. Twee weken geleden praatten de media ons nog naar het kampioenschap. Dinsdag is de beker alweer, die is heel belangrijk voor ons. Maar eerst moeten we hierover met zijn allen goed praten. Dit is een enorme domper."

Agressie

De 37-jarige Tukker keerde voor rust nog een penalty van Joey Veerman. "Er is ook te weinig lef. Ik mis de pittigheid die we voorheen wel hadden. Ook bij die goal. We moeten die bal weg schieten of zorgen dat je hem op dat moment vasthoudt. Dat doe je niet en dan kom je weer onder druk. Ja, dat is kwalijk. Die agressie zal heel snel terug moeten komen."

Alles gegeven

Trainer Thomas Letsch was vrij mild in Friesland na het optreden van zijn ploeg. Dat had vooral te maken met de instelling. De Duitser vond dat die goed genoeg was. "Het resultaat is slecht en de uitvoering ook, maar de spelers hebben alles gegeven om de wedstrijd te winnen. Ik kan daarom niet kwaad zijn, wel erg teleurgesteld."

"In verdedigend opzicht ben ik tevreden. We waren compact. Ik vond dat we in de tweede helft ook de controle gekregen. We namen risico's. De wedstrijd draaide in onze richting, maar dan moet je het wel afmaken en jezelf belonen. Net als tegen VVV ontbreekt het ons aan de laatste pass voor het doel."

Kansen krijgen

Voor het eerst dit seizoen scoorde Vitesse niet. "Nee, we kregen tegen Heerenveen eigenlijk geen grote kansen. Ik heb ze ook niet gezien", meldde Pasveer terecht. "We creëren sowieso te weinig de laatste tijd. Verdedigend staan we goed, maar het gaat om goals maken. Natuurlijk brengt Tannane creativiteit. Dat weten we. Maar dat hij er niet was, is niet de reden dat we verliezen."

Vitesse kan, als er gespeeld wordt, dinsdag de halve finales van het bekertoernooi halen. Als de vorm terugkeert in het elftal, is het ook reëel dat Vitesse net als in 2017 de beker zou kunnen winnen. "Eerst is het aan ons hieruit te komen. We hebben een slechte reeks nu en dat is voor nu de realiteit", weet Pasveer.