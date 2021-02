Baantjes trekken in de vrieskou, in dit zwembad in Bennekom kan het

Het zwembad is zaterdag officieel geopend. De 11-jarige Levi Simonse mocht symbolisch de eerste duik nemen. “Ik kon niet wachten om dit te doen”, zegt hij. “Het is heel lekker warm. Het was ook weer heerlijk om weer in het water te zitten.”

Ook zijn vader Nico genoot zichtbaar van zijn zwemmende zoon in het winterbad. “De kinderen, maar ook de volwassenen van de zwemvereniging De Vrije Slag in Ede, willen al maanden weer het water in. Dus dit is fantastisch”, zegt hij. “Het is de slagroom op de taart, van een taart die er eigenlijk niet is.”

100 zwemmers

Vanzelfsprekend gelden de coronaregels ook in het buitenbad. Omkleden kan, maar even douchen is er niet bij. Ook moeten de zwemmers anderhalve meter afstand houden.

Verder moeten zwemmers vooraf een tijdslot reserveren. Online kunnen ze kiezen uit een tijdsblok van een uur. Zo'n blok is goed voor drie kwartier zwemmen en vijftien minuten om om te kleden en voor de wissel. Er kunnen per uur maximaal honderd zwemmers in het bad terecht om baantjes te trekken.

Uit Amsterdam

Op de eerste dag was het ondanks de kou al flink druk. Zwemmers uit de wijde omgeving wisten de weg naar het buitenbad in Bennekom te vinden. Op de eerste dag waren er al liefhebbers uit Zevenaar, Velp, Arnhem en Nijmegen.

“Het enthousiasme is enorm”, zegt voorzitter Henk van den Oever. “Morgen komen er mensen uit Amsterdam zwemmen, omdat ze het winterzwemmen mee willen maken.”

