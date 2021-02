Snoei na nieuwe winst De Graafschap: 'We waren dood en begraven, maar nu weer springlevend'

De Graafschap won dan wel in Den Bosch, maar de ploeg maakte het zichzelf weer eens onnodig moeilijk, zoals vaker dit seizoen. "We hebben vandaag ook weer veel kansen gemist. We creëren wel de kansen, maar ik vind dat ze het te vaak veel te spannend maken", stelt Snoei na afloop.

"Ik zou liever zien dat we de wedstrijd sneller op slot gooien, maar ik heb vandaag ook een geweldig De Graafschap-karakter gezien door te blijven knokken, want meestal krijg je de deksel op de neus als je de kansen mist. Ik ben dus trots op de jongens."

Scorende verdedigers

Een van de spelers die wel het net vond, was Ted van de Pavert. Als verdediger. Uiteindelijk scoorden er met Jasper van Heertum en Julian Lelieveld in totaal drie verdedigers. "Mooi dat wij ook onze goals kunnen meepikken, we hebben genoeg scorend vermogen en dus blijkbaar in de hele ploeg. Dat is een goede eigenschap, daar mogen we wel mee doorgaan", lacht Ted van de Pavert.

Van de Pavert maakt 1-2 vlak voor rust. Foto: Omroep Gelderland

De Didamse trainer Snoei had dit ook nog niet vaak meegemaakt. "Maar onze jongens stoppen ook veel energie in standaardsituaties. Het is leuk om te zien dat dat nu rendement oplevert."

'Dood en begraven'

Door de winst won De Graafschap haar vijfde wedstrijd op rij. Tot tevredenheid in Doetinchem. "Ik ben benieuwd waar dit uiteindelijk op uitdraait. Maar we waren na de verliespartij bij Almere dood en begraven, nu zijn we weer springlevend", vertelt de trainer.

En ook Ted van de Pavert is blij met de gedeelde tweede plaats op de ranglijst nu. "We zijn bezig met een inhaalrace, maar we moeten de druk op Almere blijven houden en eroverheen klappen."