Pover Vitesse verliest in slotfase bij SC Heerenveen

Vitesse begon met de teruggekeerde Tronstad, maar miste in Friesland Tannane door een lichte blessure. Vroegh was op het middenveld zijn vervanger. Ook was er een basisplaats voor Darfaou, Broja zat bij de reserves in het waterkoude Heerenveen.

Op het slecht bespeelbare veld waren de kansen schaars. Heerenveen bouwde aan een licht veldoverwicht en kreeg zelfs een strafschop na hands van Doekhi. Pasveer keerde echter knap het schot van Joey Veerman. Vitesse miste creativiteit en overtuiging en dwong niets af.

Pasveer weer belangrijk voor Vitesse Foto: BSR Agency

Exemplarisch was misschien wel een misser van Openda in de povere eerste helft. De ploeg van Letsch kwam slechts tot een paar speldenprikjes die in de slotfase gestalte kregen via een puntertje van Darfalou en een schot hoog over van Openda.

Reflex Pasveer

In de tweede helft was het allemaal niet veel beter. Letsch bracht Broja als spits en haalde middenvelder Bruns naar de kant. Openda zakte een linie en ging door in een aanvallende rol vanaf het middenveld. Ineens was daar een zeldzame mogelijkheid voor de thuisploeg. Halilovic haalde hard uit, maar Pasveer dook uitstekend naar hoek en voorkwam daarmee de 1-0 voor Heerenveen. Verdediger Van Hecke kopte op de lat, Vitesse kwam dus goed weg.

Helemaal vrij

Even later was het wel raak toen Veerman de 1-0 binnenkopte uit een voorzet van Nygren. Vitesse verloor de bal knullig op het middenveld en Veerman stond helemaal vrij tussen Rasmussen en Bazoer. Van Hecke kopte daarna nog op de bovenkant van de eigen lat en Bazoer miste nog een aardige kans in blessuretijd.

Bekijk de reacties van trainer Letsch en keeper Pasveer na de wedstrijd: