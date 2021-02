Kroegbaas William maakt documentaire over 'carnavalsgek' Groesbeek

Het is oorverdovend stil in het Groesbeekse café Ut Huuske. Daarom heeft kastelein William Janssen tijd voor zijn hobby; het filmarchief van Groesbeek. “Ik had gewoon behoefte aan sociaal contact en op deze manier heb ik toch zo’n tachtig mensen gesproken over het carnaval”, vertelt hij.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Groesbeek is carnavalsgek'

Want Groesbeek zonder carnaval, dat kan eigenlijk niet. “Groesbeek is gewoon carnavalsgek”, zegt Janssen stellig. Jarenlang verzamelde hij oude filmopnames van Groesbeek, die hij digitaliseerde op voorwaarde dat hij de fragmenten mocht uitzenden op de lokale televisie. Daar zitten heel wat pareltjes tussen, zoals het eerste bewegende beeld van de optocht uit 1959.

Door het graven in het carnavalsverleden kwam Janssen ook nieuwe dingen te weten. Zo bleek dat de eerste optocht niet in 1955 was, maar al in 1953. En gevoeligheden komen ook aan bod.

De Pleuris

Zo had carnavalsvereniging De Feestneus ooit de titel Prins Ummenie bedacht. Maar de later opgerichte Bruukse Narren wilden ook aanspraak maken op de titel, waardoor er sinds de jaren zeventig een roulatiesysteem bestaat tussen de verschillende verenigingen. William Janssen: “Gelukkig kreeg De Feestneus als eerste de Ummenie titel in die roulatie, want anders was de pleuris uitgebroken.”

De pleuris brak ook uit toen er in 1996 voor het eerst een prinsés Ummenie werd gekozen. William: “Nou, dat ging er nog wel even heftig aan toe bij de installatie van de prinses, want toen liep de andere carnavalsvereniging weg.”

Tegen de NOS die kwam kijken wat er in Groesbeek toch aan de hand was, zei loco-burgemeester Paul Wilbers: “Het was even schrikken.”

Eerste boerenbruiloft van homostel

William Janssen weet wel waarom: “Dat was volgens mij een taboe in heel Nederland. Carnaval was een mannenwereldje en de vrouwen mochten er als jonge dames langshuppelen. Nou, dat hebben wij toen veranderd.”

Ook de eerste boerenbruiloft van een homostel in 2001 was een flinke verandering voor de Groesbeekse carnavalisten. Maar toen zij de verrassing zagen, gingen zij snel het dorp in om presentjes te kopen. Janssen: “Bij de lokale slager was geen worst meer te krijgen. Bij de groenteboer was alles dat leek op een fallussymbool uitverkocht.” En bekende koffie en theemerken werden snel aangepast in Anus en Frunnik en Piklik-thee, zo legt een van de gehuwden uit in de documentaire.

Voor Janssen is het nog flink aanpoten want aanstaande vrijdag moet hij elf afleveringen van een uur per stuk af hebben. De documentairemaker vraagt zich af waar hij aan begonnen is. “Maar de vrije tijd is nou even ruim opgevuld.”