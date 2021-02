Opeens kreeg Jessica (23) een kind bij de tandarts

Ze doet haar verhaal een dag nadat haar zoontje Herman vanuit het Radboudumc in Nijmegen naar het Rijnstateziekenhuis in Arnhem is gebracht. Haar kindje maakt het naar omstandigheden goed, want hij is veel te vroeg geboren.

"Hij was ongeveer 30 weken, 38 centimeter en woog 1450 gram", zegt de Velpse die al moeder is van twee kinderen. "Herman moet nog verder aansterken. Ik weet niet wanneer hij naar huis mag."

Het is maandagmorgen 1 februari. Jessica is in haar woonplaats Velp op de fiets op weg naar de noodopvang van haar zoontje. Hij is bijna 4 en zit achterop. "Ik ging onderweg onderuit want het was spekglad. Gelukkig had mijn oudste niets. Maar ik had last van mijn been en steken in mijn buik."

Jessica heeft ook een baby van 1. Ze gaat ervan uit dat de pijn het gevolg is van de val met de fiets. "Maar het werd alleen maar erger. Ik dacht: ik ga wel lopen en meteen even naar de huisarts, maar bij het spoor op de Emmastraat kon ik niet meer. Ik heb naar omstanders geroepen hulp te halen."

Politie in de buurt

Dat dreigt niet goed te gaan, een vrouw aan de overkant van de straat verstijft. Gelukkig komt er politie voorbij. "Die regelde dat we bij een tandarts naar binnen konden om te wachten op de ambulance."

De jonge Velpse weet op dat moment dat ze aan het bevallen is. "Ik voelde persdrang. In de tandartsstoel lukte het me niet eens om te gaan zitten."

De ambulance is er nog niet als baby Herman ter wereld komt. "Een agent heeft Hermans leven gered door hem te masseren en warm te houden. Daarna is Herman met een ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht", zegt de moeder.

Onderzoek in ziekenhuis

De baby heeft een klaplong en er is een vermoeden van hersenschade en dus wordt in Nijmegen een scan gemaakt. Jessica: "Ik heb niets meer gehoord, dus mijn kindje is gelukkig gezond. Het is nu een kwestie van aansterken."

En nu heeft ze in plaats van twee opeens drie kinderen. "Ik had geen flauw idee dat ik zwanger was. Ik ben al die tijd ongesteld geworden."

Hermans vader, die aan Omroep Gelderland foto's beschikbaar stelt, heet ook Herman.

De kleine Herman in het ziekenhuis. Foto: Herman Kersten