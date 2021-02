FOTOSERIE | Zo ziet Nijmegen eruit tijdens de avondklok

Station Nijmegen

Station Nijmegen. Foto: Jasper Lindner / Omroep Gelderland

Station Nijmegen ligt er verlaten bij. Enkele reizigers lopen het gebouw in of uit en zo nu en dan rijdt er een taxi langs. Een paar meter verderop op het Stationsplein, waar alle bussen staan, is het drukker. Bussen rijden af en aan, maar vaak maar met enkele passagiers.

Veel lege bussen wachten op het Stationsplein. Foto: Jasper Lindner / Omroep Gelderland

Tunnelweg. Foto: Jasper Lindner / Omroep Gelderland

Weinig auto's over de Tunnelweg. Het enige wat je ziet rijden zijn bussen, fietsers of maaltijdbezorgers. De mensen die nog buiten lopen, lijken onderweg te zijn naar huis of naar het werk. Of ze laten gewoon de hond uit.

Baasje laat hond uit op de Van Schaeck Mathonsingel. Foto: Jasper Lindner / Omroep Gelderland

Bruggen en straten

De Oversteek. Foto: Jasper Lindner / Omroep Gelderland

Ook op de grote Nijmeegse bruggen is het rustig. Al had de fotograaf wel geluk dat er op het moment van fotograferen helemaal niemand was.

Lege rijstroken op De Oversteek. Foto: Jasper Lindner / Omroep Gelderland

Weinig tot geen verkeer over de Waalbrug. Foto: Jasper Lindner / Omroep Gelderland

De Oranjesingel. Foto: Jasper Lindner / Omroep Gelderland

Overdag lopen er redelijk veel mensen op de Waalkade. Kijkend naar het hoge water. 'S Avonds is het uitgestorven terrein.

De Waalkade. Foto: Jasper Lindner / Omroep Gelderland

Centrum

Kronenburgerpark. Foto: Jasper Lindner / Omroep Gelderland

Lange Hezelstraat. Foto: Jasper Lindner / Omroep Gelderland

Grote Markt. Foto: Jasper Lindner / Omroep Gelderland

De koopgoot in Nijmegen. Foto: Jasper Lindner / Omroep Gelderland

