NEC levert broddelwerk af en verliest van MVV

NEC begon zonder Edgar Barreto. Het spel was heel matig. Deom had al meteen een kans, maar Norbert Alblas pakte zijn inzet. Maar even later ging het mis bij een hoekschop. Jonathan Okita lette niet op en Naudts kon uithalen. Alblas verwerkte de bal niet lekker en via de lat kreeg Mares een niet te missen kans: 1-0.

Rood Proper

Daarna bakte NEC er niet veel van. Dianessy was gevaarlijk namens de thuisploeg. En vijf minuten voor rust kwam NEC met tien man te staan, nadat Dirk Proper te laat was met een sliding en rood kreeg.

Dirk Proper druipt af na zijn rode kaart Foto: Broer van den Boom

Na rust Kwam Edgar Bareto in de ploeg en herpakte NEC zich in ondertal toch enigszins. Er was meer drang naar voren. Jonathan Okita had een behoorlijke kans, maar hij schoot met links net naast. MVV had een grote kans via Dianessy, maar ditmaal greep Alblas wel kordaat in. Maar even later ging de doelman in de fout bij een afstandsschot dat hij los liet en weer profiteerde Mares: 2-0.

NEC komt terug

Daarna miste NEC twee kansen op nummer drie. NEC leverde hier klassiek broddelwerk af. Aan de bal was het zonder overtuiging en in duels te slap. En defensief was het geflater van eerder dit seizoen weer helemaal terug. Maar MVV knoeide ook: Mickels speelde heel raar terug en Elayis Tavsan lanceerde vervolgens Ayman Sellouf, die afrondde: 2-1. En Tavsan was even later dichtbij de gelijkmaker, net als Janga en Sellouf. MVV hapte naar adem, maar de gelijkmaker bleef uit.