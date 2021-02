Moet je morgen toch de weg op? Zes tips

Arnoud Broekhuis van de ANWB benadrukt dat we nu in het voordeel zijn, doordat we de sneeuw al vroeg aankomen. Dat was twee jaar geleden wel anders. "Toen hadden we een filerecord van 2300 kilometer in het hele land. Vooral Gelderland werd getroffen en toen waren er heel veel problemen in de avondspits. Het verkeer werd toen echt overvallen, dat is nu anders."

'We zijn gewaarschuwd, dus we kunnen ons er goed op voorbereiden'

Wie met de auto de weg op wil, moet zich goed voorbereiden: "Neem ruim de tijd om op de plaats van bestemming te komen, halveer je snelheid, neem voldoende afstand en laat medeweggebruikers op tijd zien wat je van plan bent."

Nog even de tips op een rijtje:

1. Houd afstand



Halveer je snelheid en verdubbel de afstand tot je voorganger, net als bij mist. Die extra meters geven meer tijd en ruimte om te reageren op onverwachte gebeurtenissen. Bij invoegen geldt hetzelfde.

2. Kijk ver voor je uit

Kijk ver voor je uit, dan stuur je meestal vanzelf in de goede lijn en zie je eerder welke mogelijke problemen er op je pad komen.

3. Trek rustig op

Bij optrekken vanuit stilstand hebben banden moeite om grip te vinden. Wegrijden in de tweede versnelling kan helpen. Geef weinig gas en laat de koppeling heel rustig opkomen. Stuur gelijkmatig, rem niet abrupt en stuur bochten niet te scherp in.

4. Remmen: soms hard

Moet je een noodstop maken, dan wil je dat het antiblokkeersysteem (ABS) optimaal functioneert. Als het werkt, remt de auto maximaal af zonder dat de wielen blokkeren zodat je kan blijven sturen. ABS werkt alleen als je het rempedaal tot op de bodem blijft intrappen. Ga dus niet ‘pompend’ remmen.

5. Blijf alert, ook mét winterbanden

Is het glad door sneeuw en heb je zomerbanden onder de auto zitten, ga dan niet op pad. Met winterbanden kun je eventueel wel de weg op, maar winterbanden zijn zeker geen totaaloplossing. Winterbanden mogen een kortere remweg hebben dan zomerbanden, als je hard rijdt, wordt dat effect volledig opgeheven.

6. Verlaag de bandenspanning niet

Veel mensen denken dat de bandenspanning verlagen handig zou zijn bij gladheid. Dan zou je meer grip hebben. Helaas: te zacht opgepompte banden gaan ten koste van de stabiliteit. De zachtere structuur van winterbanden verergert dat ook nog eens. Om winterbanden optimaal te laten functioneren, is de juiste bandenspanning juist belangrijker.

Als je vast komt te staan

De ANWB zegt ook hier dat je je goed kunt voorbereiden. "Wie echt stilstaat, kan het beste zo nu en dan de motor aanzetten. Dat scheelt brandstof en op die manier blijft het warm in de auto. Het is verstandig om je warm aan te kleden. Niet alleen een dikke trui, maar ook een muts en handschoenen zijn geen overbodige luxe. Het kan geen kwaad om een kleine voorraad eten en drinken mee te nemen. En zorg voor een volle benzinetank."