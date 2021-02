Hoogwater is teken aan de wand: 'Tien over twaalf in klimaatcrisis'

Ook weerman Jordi Huirne is niet verbaasd dat het water zo hoog staat. "We zitten op de extreemste lijnen van klimaatmodellen", zegt hij in hetzelfde programma. "Warmterecord na warmterecord sneuvelt. Als het regent, komt het met stortbuien naar beneden."

En dat is een probleem, want ons land is niet ingericht op korte en krachtige buien, voegt de dijkgraaf toe. "We hebben jarenlang water afgevoerd als er te veel was. Maar nu moeten we meer mogelijkheden verkennen om water op te vangen en te blijven behouden." Want de zomers worden droger.

De afgelopen jaren richtte de overheid zich dan ook op herinrichting. "Bij de Waal in Nijmegen, bijvoorbeeld. Daar is de Waalkade echt ingericht om extra water op te vangen. We hadden ook een muur neer kunnen zetten, maar dan hadden bewoners daar de hele dag tegenaan gekeken."

En zo hoopt de dijkgraaf meer oplossingen te ontwikkelen. Al zal dat even duren. "Een wegennet heb je ook niet binnen drie jaar volledig veranderd."

Goed voorbereid

De komende dagen zal het hoogwater in ieder geval niet zakken, zeker niet nu er nog een flink pak sneeuw aankomt. "Er kan misschien wel 30 centimeter vallen en het gaat flink waaien", vertelt weerman Huirne. "Zondag wordt een dag die een hele generatie nog niet heeft meegemaakt."

De dijkgraaf maakt zich er niet druk over. "We hebben uitstekende contacten met andere landen. We kunnen nog veel meer aan. We zijn goed voorbereid."

Optimistisch

Toch moeten we niet wennen aan het winterweer, verklapt Huirne. "Vroeger duurde dit soort stormen veel langer. Toen was het klimaat nog koud-warm. Maar nu gaan we meer naar nat-droog."

De dijkgraaf hoopt dat daarom dat wereldwijd actie ondernomen wordt. "Dit veroorzaken we zelf. Het is niet meer vijf voor twaalf, maar tien over twaalf."

Hij blijft optimistisch. "De coronacrisis is veel kleiner dan de klimaatcrisis. Als we daar de hele wereld voor stil kunnen zetten, dan denk ik dat we het klimaat ook samen aan kunnen pakken. Dat stemt mij hoopvol."