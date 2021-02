De Achterhoek probeert het nog eens: slaagt de deelauto nu wél?

“Het doel is om te komen tot een netwerk van deelvervoer in de Achterhoek”, vertelt Achterhoek Ambassadeur Jurgen Rutgers. “Dan hebben we het over deelfietsen, deelauto’s, maar ook het delen van ritten met elkaar. Om dat netwerk te vergroten, zijn we vanaf onderop gestart door lokale energiecoöperaties te benaderen.”

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Eén van de coöperaties die deelneemt is Groenkracht uit Groenlo. “Het viel ons op dat sommige gezinnen hier twee, tot soms wel drie auto’s op de oprit hebben staan”, zegt Olivier Wentink. “Toen hebben we gebrainstormd om te kijken of we niet auto’s kunnen gaan delen.”

Mensen overtuigen van een deelauto

Volgens Wentink is de behoefte in Groenlo er zeker. “We hebben flink wat rondgebeld en mensen hebben echt wel interesse, maar ze kijken eerst nog een beetje de kat uit de boom. Nu is de uitdaging om de mensen ervan te overtuigen om deze auto’s uit te proberen.”

Via de app ‘WeGo’ is de deelauto in Groenlo en Zieuwent te reserveren, te ontgrendelen en af te rekenen. Kleine kernen zonder toereikende OV-verbindingen in de Achterhoek worden met de deelauto’s zo beter bereikbaar.

Wordt het een succes?

Een aantal jaren geleden stonden in verschillende kernen ook al deelauto’s, maar daarvan werd te weinig gebruik gemaakt. De pilot werd daarom gestopt. Rutgers denkt dat het nu wel een succes kan worden, omdat er wordt gekozen voor een regiobrede aanpak.

“De auto’s die nu zijn geleverd, zijn in eerste instantie voor Groenlo en Zieuwent. Straks komen ze in een netwerk, zodat iedereen in de Achterhoek gebruik kan maken van deze auto’s. Ik verwacht dat er meer vraag zal ontstaan naar deelvervoer en daarmee kunnen we het netwerk ook in stand houden.

Coöperatie Zonnig Zieuwent is blij met de regiobrede aanpak, omdat het de lokale energiecoöperatie niet lukt dit alleen van de grond te krijgen.

“De aanschaf van deze auto’s gebeurt door de regio. De subsidie die bij het project hoort komt van de provincie en de Regiodeal. Dat helpt natuurlijk enorm”, zegt Margret Klein Holkenborg van Zonnig Zieuwent. “Het is handig als er straks meer deelauto’s zijn, zodat je niet afhankelijk bent van één deelauto.”

Meer plaatsen gaan aanhaken

De verwachting is dat de komende tijd nog meer lokale partijen aanhaken bij het project, zodat er op meerdere plekken in de Achterhoek deelauto’s komen te staan. “Er lopen gesprekken met de gemeenten Winterswijk en Oude IJsselstreek”, zegt Rutgers.

“Ook bedrijven kloppen bij ons aan, zij willen verduurzamen in hun vervoer. In het weekend staat zo’n auto toch vaak stil, dan kan je het net zo goed als deelauto gebruiken.” Ook ziekenhuizen en scholen zijn benaderd om deel te nemen. “Samen met hen willen we dit laten groeien”, aldus Rutgers.