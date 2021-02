'Dit heeft grote gevolgen', zorgen om beperkingen windmolens door roofvogel

"Dit heeft wel grote gevolgen ja", zegt wethouder Bob Bergkamp uit Oldebroek. Hij coördineert al een aantal jaar de Regionale Energie Strategie van de Noord-Veluwe. "Nu blijkt dat wij minder windmolens kunnen plaatsen dan we hadden gedacht, betekent dat vooral dat wij niet zoveel groene energie kunnen opwekken als wij zouden willen in 2030."

Zie ook: Roofvogel zit plannen voor windmolens dwars

De Regionale Energie Strategie is een paar jaar geleden in het leven geroepen door de regering. Elke regio moet op zoek naar mogelijkheden voor duurzame energie. Daarmee hoopt het Rijk de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen. Alleen al op de Noord-Veluwe gaat het om 0,5 TWh aan groene energie voor 2030, dat staat gelijk aan het gemiddelde verbruik van meer dan 150.000 huishoudens.

40% minder energie

"Maar zonder windmolens redden we dat niet", benadrukt Bergkamp. "Er zijn al een paar vergunningen vergeven, die molens zullen er dan ook komen. Dat is in Hattemerbroek, Harderwijk, en waarschijnlijk lukt het ook nog om de molens bij Putten en Ermelo te plaatsen. Maar in combinatie met zonnepanelen op grote daken, een paar zonnevelden en misschien zonnepanelen op de geluidswallen langs de A28, komen we maximaal op 0,3 TWh."

En dus moeten er windmolens bij. Maar door de wespendief mogen er in een straal van acht kilometer om de Veluwe nog maar 25 windmolens komen. "En waar die exact kunnen komen, kunnen we pas zeggen na een aanvullend onderzoek rond de Wespendief. Dat duurt nog een paar jaar", weet Bergkamp.

Dat betekent dat op korte termijn de extra groene energie op andere plekken in het land opgewekt moet worden. "Dat is het gevolg van het belang dat wij, terecht, hechten aan de natuur in Nederland, en zéker aan de Veluwe. De Provincie en het Rijk moeten nu kijken waar die extra energie dan opgewekt moet worden." Voor de lange termijn blijft echter ook voor de Noord-Veluwe het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. "Dus moeten we samen op zoek naar andere manieren om energie op te wekken", weet Bergkamp.

Kernenergie? Eén van die mogelijke manieren, is kernenergie. Meerdere gemeenteraadsfracties op de Noord-Veluwe pleitten al eerder voor een kleine Thoriumreactor. "Dat zal tot aan 2030 niets opleveren, maar wellicht dat het voor de lange termijn een oplossing is", zegt Bergkamp nu ook. "We zullen naar allerlei mogelijkheden moeten kijken. En niet alleen naar het opwekken van energie: ook naar de opslag daarvan. Zodat, als een groot dak met zonnepanelen meer energie levert dan we gebruiken, dat niet kwijt raakt."