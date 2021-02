NEC-revelatie El Karouani sluit transfer in de zomer niet uit

De linksback, die nummer één staat in het klassement van beste voetballer van de eerste divisie, ligt heel goed in de markt. "Ik ben daarvan op de hoogte. Ik moet even kijken wat er op mij afkomt. En ook al teken ik hier bij, dan kun je alsnog in de zomer weggaan. Dat betekent niet dat je dan je hele contract hier uitdient. Ik weet van de interesse en van alles wat eromheen speelt."

Voetballen in de sneeuw

Tegen MVV moet NEC wellicht in de sneeuw voetballen. "Ik vind dat wel lekker. Mooi toch ook voor de foto's eromheen. Waarschijnlijk gaat het gewoon door, want in het betaald voetbal halen ze de sneeuw gewoon weg. Dat hebben ze laatst bij ons ook gedaan. Het zou mooi zijn in de sneeuw. Niet teveel, maar een klein beetje."

Souffian El Karouani in actie tegen Cambuur Foto: Broer van den Boom

Erop klappen en winnen

El Karouani wil het seizoen met NEC wel waardig afsluiten. "Het gaat lekker de laatste tijd en ik wil die lijn doortrekken. Ik concentreer met goed op wat ik moet doen, dat is te zien in de wedstrijden. Ik wil sowieso de play-offs halen en ik hoop dat we nog voor de tweede plek kunnen gaan. We hebben helaas al eerder wat steekjes laten vallen, anders hadden we nu al derde gestaan. Erop klappen en er alles aan doen om te winnen. Ik wil graag iets winnen met NEC."