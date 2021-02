We ergeren ons vaker aan de buren: 'Nu we thuiszitten, zijn er meer klachten'

Het aantal meldingen van burenoverlast is vorig jaar fors toegenomen. In vergelijking met een jaar eerder heeft de politie in 2020 jaar bijna 50 procent meer meldingen binnengekregen. Dat komt omdat veel mensen door de coronamaatregelen vaker thuis zijn.

"Mensen zijn nu echt veel meer thuis. Dat is iets wat ze niet gewend zijn. En ze hebben ook heel andere zorgen", zegt Gabrielle Langhout. Zij is coördinator buurtbemiddeling bij Sterker, die bemiddeling aanbiedt in Nijmegen, Berg en Dal, Heumen, Beuningen, Druten, West Maas en Waal, Overbetuwe en Lingewaard. "Wij hadden 9,6 procent meer meldingen in 2020 ten opzichte van 2019. Toen waren er 584 meldingen van overlast. In 2020 waren dat er 640", zegt Langhout. De meeste meldingen gaan over geluidsoverlast.

Blaffende hond

Ook de politie spreekt van fors meer meldingen. "Er is bijna een verdubbeling aan meldingen", vertelt Tim van Graafeijland, wijkagent in Wijchen. "Er zijn meer klachten over leefgeluiden. Mensen zijn door de coronamaatregelen thuis en horen wat de buren doen. Denk aan een blaffende hond, of een vrouw die met hoge hakken over het laminaat loopt. Dat horen mensen nu ze ineens thuis zitten en daar kunnen ze zich aan gaan ergeren, inderdaad."

Hulp gehinderd door maatregelen

Politie en buurtbemiddeling adviseren om eerst met de buren in gesprek te gaan, wanneer hinder wordt ervaren. Als het nodig is, komen zij in actie - al hebben politie en buurtbemiddeling het afgelopen jaar ook last van de coronamaatregelen gehad.

De vrijwilligers van buurtbemiddeling Sterker moesten de boel sussen via de telefoon, en konden pas na versoepeling van de maatregelen achterstanden wegwerken. Wijkagent Tim van Graafeijland merkt dat ook hij veel vaker een melding via de telefoon probeert af te handelen.