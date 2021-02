Het regent granaten op de Veluwe: 'Het blijft een prachtig gezicht'

"Dit is het grootste en mooiste stuk artillerie van de Landmacht." Kapitein Bob kijkt toe terwijl een pantserhouwitser wordt opgesteld om te schieten. "Acht kilometer verderop zitten verkenners, die op ons oefenterrein een doel hebben aangewezen. Daar gaan de mannen nu op schieten."

Bekijk de tv-reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Het is een harde knal, die een flinke schokgolf met zich meebrengt als de eerste van vijf granaten wegvliegt. De doffe knallen van het afschieten en van de inslag zijn in de wijde omgeving van het schietterrein te horen.

"Ik krijg regelmatig mails of telefoontjes van mensen uit de omgeving", vertelt majoor Erik. "Vandaag ook weer drie, terwijl we de hele dag met zwaar kaliber hebben geschoten. Het zijn voornamelijk mensen die vragen wat we aan het doen zijn. Als ik dat dan uitleg, is er meestal wel begrip voor de situatie."

Oefeningen zijn nodig

Want de oefeningen zijn nodig, vindt de majoor. "Het is belangrijk dat onze eenheden geoefend en getraind zijn en blijven." Normaal gesproken zou dat gebeuren in het buitenland. "Dan heb je te maken met een ander terrein, dus ook andere uitdagingen", legt kapitein Bob uit. "Dat houdt je scherp."

Maar door de coronamaatregelen mogen de militairen niet naar bijvoorbeeld Duitsland reizen. "Dus proberen we in Nederland het maximale eruit te blijven halen."

De kapitein wijst naar de pantserhouwitser. "En met zo'n apparaat dat betekent dat je behoorlijk veel kennis moet hebben, en die moet je wel blijven trainen. Daarom schieten we nu meer hier dan dat we anders zouden doen."

Oefengranaten voor minder overlast

Toch doet Defensie haar best de overlast te minimaliseren. "Ik kan het geluid niet wegnemen", zegt majoor Erik gelijk. "Maar we proberen ook op andere manieren te trainen, met simulatoren bijvoorbeeld."

"En we gebruiken speciale oefengranaten", vult kapitein Bob aan. "Blauwe granaten, waar minder explosieven inzitten. Dat, in combinatie met de relatief kleine afstand waarover we schieten, zorgt er toch voor dat de knallen beperkt blijven."

Toch zullen omwonenden ook de komende tijd meer knallen blijven horen. "Als ze vragen hebben, of klachten, mogen ze ons altijd benaderen", zegt majoor Erik. "Wij staan iedereen te woord, dat is belangrijk."

Op de achtergrond schiet de pantserhouwitser zijn laatste granaat van de dag af. "Het blijft een prachtig gezicht", geniet kapitein Bob.

