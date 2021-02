'Ik heb een domme fout gemaakt', directeur Woningstichting legt taken tijdelijk neer

Directeur Ronald Camstra van Woningstichting Barneveld legt in ieder geval voor een week zijn taken neer. Dat doet hij, nadat hij in opspraak is geraakt als fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeente Zeist. Camstra gebruikte diverse nepaccounts op social media, waarmee fictieve personen standpunten van zijn partij ondersteunden.

Het balletje kwam aan het rollen toen de beheerder van een Facebookgroep over Zeist onraad rook.

Donderdag legde Camstra zijn taak als fractievoorzitter neer. Nu komt daar zijn functie bij de woningstichting bij. De Raad van Commissarissen laat weten over een week een beslissing te nemen over de directeur van de woningstichting. "We nemen nu de tijd om na te denken over de ontstane situatie en de eventuele gevolgen daarvan."

Spijt en schaamte

Camstra laat zelf weten spijt te hebben en zich te schamen voor zijn actie. "Ik heb een heel domme fout gemaakt en zal daar lering uit trekken." Hij hoopt het vertrouwen weer te herstellen.

Het is de vraag of dat lukt. Fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Zeist veroordelen zijn actie en nemen er "op de scherpst denkbare manier afstand van", staat in een gezamenlijke verklaring. Camstra is sinds begin november directeur van Woningstichting Barneveld.