Hoe rijd je veilig in de sneeuw?

Het wordt de komende dagen glibberen en glijden. Volgens de weersvoorspellingen komt er een flink pak sneeuw aan. Blijf thuis, was al het devies. Maar als je tóch de weg op moet, hoe doe je dat dan veilig?

De beste manier om ongelukken te vermijden is natuurlijk niet de weg op gaan. Dat is wat Martijn Bouwheer zegt, als we vragen naar zijn tips. Hij werkt als instructeur bij het Nederlands Instituut voor Veiligheid in Barneveld.

Mocht de sneeuw je grote angst aanjagen, troost je dan met de gedachte dat het met sneeuwval relatief veilig is op de weg. Verreweg de meeste dodelijke ongelukken gebeuren namelijk op mooie dagen: het is niet warm, niet koud en het zonnetje schijnt een beetje. "Dan verwacht je geen ongelukken en ben je minder oplettend. Bij sneeuw is dat anders. Dan rijden mensen rustiger en zijn ze alert."

Remweg is vier keer zo lang

Natuurlijk is er met sneeuw wel veel meer blikschade. Hoe kun je dat voorkomen? "Maak geen abrupte bewegingen en rijd langzamer", tipt Bouwheer. "In de sneeuw is je remweg vier keer zo lang. Bij winterbanden is dat twee keer zo lang."

Maar let op: waan je niet veilig met een set winterbanden. Uit cijfers blijkt dat het schadebedrag van auto's met winterbanden vier keer zo hoog is. "Mensen rijden harder", weet Bouwheer. "Zo'n 50 tot 60 procent van de automobilisten rijdt met winterbanden. Toch is het aantal ongevallen sinds de invoering van de winterbanden maar 2 procent gedaald."

Vol in de rem

Mocht je toch in een slip raken, weet dan wat je moet doen: "Blijf goed kijken waar je naartoe wilt en stuur ook die kant op. En ga vol in de rem. Want de snelheid moet eruit."

Om letsel van een uitklappende airbag te voorkomen, is een goede stuurhouding belangrijk. Niet overpakken of met één hand sturen, maar probeer met twee handen aan het stuur doorgevend te sturen. "Zo voorkom je dat je arm tegen je hoofd wordt geslagen door de airbag. Geloof me, zo'n horloge doet echt heel veel pijn."

Marjolein Deurloo sprak voor Radio Gelderland met Martijn Bouwheer. Luister het fragment terug:

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.