Melvin Platje denkt snel het verschil te kunnen maken bij De Graafschap: 'Ik ben super fit'

Na de smadelijke 4-0 nederlaag van Almere bij NAC Breda hijgt De Graafschap de nummer twee in de nek. Het verschil bedraagt nog maar drie punten. De ploeg van trainer Snoei speelt na de winterstop beter voetbal en boekte onder meer overtuigende zeges bij Roda JC en Volendam. De selectie is ook nog eens versterkt met de komst van routinier Melvin Platje en vorige week Clint Leemans.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Platje mee

Snoei kan beschikken over een fitte en complete selectie. Ook Mo Hamdaoui is na een slepende hamstringblessure weer aangesloten bij de Achterhoekers. "Hij heeft voor het eerst weer volledig met de groep kunnen meetrainen, dus we hebben er zelfs weer een extra speler bij. Maar het was een gemene spierscheuring."

Steun en toeverlaat

De coach van De Graafschap neemt nieuweling Platje vrijwel zeker direct meer naar stadion De Vliert in Den Bosch. "Ik wil dat ook nog even overleggen met Jasper Steens, mijn steun en toeverlaat als het gaat om de fitheid van spelers. Het zou leuk zijn. Je ziet dat hij snel aanhaakt. Natuurlijk zie je ook dat hij lang niet heeft gespeeld. Dus geef hem ook nog even de tijd", aldus Snoei.

Eredivisieclub

Platje wordt gehuurd van Bali United waar de competitie stil ligt vanwege het coronavirus. De voormalig spits van onder meer NEC en Volendam scoorde volop in Indonesië. Nu is hij terug in het Nederlandse voetbal. "Heerlijk om hier et zijn. Veel jongens bij De Graafschap ken ik uit mijn tijd bij Telstar zoals Van Huizen, Tutuarima en Hamdaoui. Het is een groep met enorm goede spelers."

"Ook met de trainers Linssen en Roelofsens heb ik vroeger zelfs nog gespeeld. Linssen maakte ik helemaal gek in het veld", grapt Platje. "Nee, dit is gewoon een hele mooie club met een schitterende achterban. Een eredivisieclub is het eigenlijk", aldus de 32-jarige aanvaller.

'Melvin is goals'

Bij Telstar werkte hij vier jaar geleden ook met Snoei. "Melvin is goals", vat de trainer het kort en bondig samen. Hij gaat ons zeker helpen, daar ben ik van overtuigd. In zijn laatste wedstrijd in de Champions League in Azië maakte hij ook twee goals in een wedstrijd in Singapore met acht verdedigers. Dat is daar beste lastig. Maar goals maken verleerd hij nooit."

Beslissend

De aanwinst zelf zit vol bravoure. Voordat de interviews op De Vijverberg plaatsvinden maakt hij hier en daar een grap. Platje zit goed in zijn vel en zijn komst zal de sfeer waarschijnlijk alleen maar goed doen. "Ik hoop morgen als invaller al beslissend te zijn, als de trainer mij meeneemt. Ik heb nog wel wat trainingsarbeid nodig, maar de volgende wedstrijd kan ik vol aan de bak. Basis? Ja zeker, daar ga ik keihard voor werken. Ik ben super fit. Binnen twee weken sta ik er."

Geconfronteerd met de stoere woorden van Platje twijfelt Snoei en is hij een stukje voorzichtiger. "Dat ga ik nakijken of hij dat zo gezegd heeft. Laat dat maar aan ons om dat te bepalen. Maar dat hij ons gaat helpen, daar ben ik zeker van."

Vakantie

"Scoren doe ik overal", vult Platje nog aan. "Ik kan op rechtsbuiten spelen, op links en in de spits. Op alle posities maak ik mijn goals en daarvoor ben ik hier ook. Waar de trainer mij ook nodig heeft en dat weet hij ook. Ik wil deze club het extra zetje te geven voor promotie. Daar ga ik keihard voor werken. Als ik vakantie had willen vieren of de Popi Jopi had willen uithangen, was ik wel op Bali gebleven."

Jack de Gier

Snoei hoopt dat De Graafschap de stijgende lijn kan vasthouden. "Niemand is geblesseerd, iedereen is negatief getest. We moeten dit blijven volhouden nu. Maar Den Bosch moet je niet onderschatten. Ze hebben een nieuwe trainer met Jack de Gier, die is gekopt en gemazeld. Toen hij begon bij Almere stonden ze ook onderaan en eindigde hij als achtste. Het wordt een lastige wedstrijd."

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van Heertum, Van de Pavert, Tutuarima; Lieftink, Verbeek, Leemans; Konings en Seuntjens