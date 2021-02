Bij Vitesse zijn er geen sneeuwzorgen: 'Als er een oranje bal is, gaan we gewoon voetballen'

De wedstrijd in het hoge noorden is namelijk verplaatst van 21.00 naar 16.30 uur. "Ik ben optimistisch en ik denk dat we gewoon kunnen spelen. Als het gaat sneeuwen, dan zien we misschien minder, maar daar hebben we geen invloed op. We moeten gewoon met die situatie omgaan", zegt de Duitse trainer.

Letsch geniet er stiekem ook van hoe Nederlanders opgewonden raken van de aangekondigde sneeuw. "Ik ben het door Oostenrijk wel gewend, maar iedereen wordt hier opgetogen en een beetje angstig. Maar hé, ik heb hier op Papendal alleen nog maar regen en wind meegemaakt. Dus ik wil de sneeuw nu ook wel zien." Skiën zit er voor hem niet in. "Helaas, maar mijn ski's staan nog in Oostenrijk."

'We gaan gewoon spelen'

Over voetballen in de sneeuw maakt niemand zich druk bij Vitesse. "Wanneer het veld slecht is, dan wordt het wat zwaarder natuurlijk. Maar dan moeten we gewoon minder risico's nemen, stelt de trainer. Maar dat is ook niet nieuw, natuurlijk."

En Sondre Tronstad, de Noorse middenvelder van Vitesse, sluit zich daar bij aan. "Als er een bal is, een oranje bal met name, dan gaan we gewoon spelen. Ik denk dat dat wel goedkomt."

Tronstad terug in het team

En dat de Noor wil spelen, is ook wel logisch. Hij miste de hele maand januari door een hamstringblessure. Een frustrerende blessure, die langer duurde dan gehoopt. "Ik heb nu weer een week normaal kunnen trainen. Het was natuurlijk niet fijn om zo lang geblesseerd te zijn. Ik dacht eerder al terug te kunnen keren, maar toen moest ik op een training weer uitstapen met hamstringklachten. Maar nu is alles weer helemaal goed, ik heb nergens last meer van."

En dus keert hij ook weer terug in de basis, mogelijk ten koste van Matus Bero, die vrijdag niet meetrainde. "Hij is een vraagteken. Maar dat zijn nog twee spelers, ik kan alleen niet zeggen wie", zo was trainer Letsch cryptisch. Hij wil de tegenstander niet veel wijzer maken.

Terug naar oude niveau

En in die wedstrijd moet Vitesse weer terug naar het oude, goede, niveau. Want de laatste twee wedstrijden, tegen RKC Waalwijk en VVV-Venlo, liepen uit op een sof. "We moeten niet meer achterom kijken. We weten wat we fout hebben gedaan en daar hebben we keihard aan gewerkt. We hebben gehamerd op de punten die ons sterk maken, dat moet er zaterdag weer uitkomen", stelt Letsch.

En ook Tronstad ziet dat. "We moeten de boel weer omdraaien. En ik merk dat er revanchegevoelens zijn in het team. Iedereen wil beter spelen dan de laatste wedstrijden en de boel weer omdraaien."

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Tannane, Touré, Wittek; Openda en Broja.