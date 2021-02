Hondentrainer waarschuwt: 'Houd je hond aangelijnd in wolvengebied'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Na zonsondergang is het bos verboden terrein. Maar volgens Van Veldhuijsen denken veel wandelaars dat het verbod pas van kracht is als het ook echt donker is. Zij ziet tijdens de schermertijd nog regelmatig mensen met een loslopende hond het bos in gaan.

Wolvin is loops

Onverstandig, zegt de hondentrainster, want net als het andere wild wordt ook de wolf rond deze tijd actief. Als een hond en een wolf elkaar tegenkomen, dan is de kans groot dat de hond het niet overleeft, waarschuwt Van Veldhuijsen.

Omdat een wolvin rond deze tijd van het jaar loops is, kan een reu die geur oppakken en op zoek gaan naar het vrouwtje. Dan kan de hond er zomaar vandoor gaan, ook al denk je als baasje je hond nog zo goed onder controle te hebben, vertelt Van Veldhuijsen. En als de speurtocht eindigt in een ontmoeting met de wolvin, kan het maar zo verkeerd aflopen.

Nog geen aanvallen

Incidenten tussen honden en wolven zijn er sinds de terugkeer van het roofdier in ons land nog niet geweest, zegt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. Toch noemt hij de waarschuwing van de hondentrainster terecht.

"Nu de wolf terug is in de natuur moeten we met iets meer verstand van zaken het gebied gebruiken", aldus Lelieveld. Zo moeten honden (vrijwel overal) aangelijnd zijn, is het bos van zonsonderang tot zonsopkomst verboden terrein en moeten gebruikers van het natuurgebied op wegen en paden blijven.

Hondenlosloopgebieden

Maar hoe zit het dan met hondenlosloopgebieden? Ook die bevinden zich soms op plekken waar ook wolven leven. Lelieveld ziet dat niet als een probleem. Doordat er veel honden komen die allemaal hun eigen geur verspreiden, blijft de wolf daar over het algemeen wel uit de buurt, denkt Lelieveld.

Aan de rand van zo'n hondenlosloopgebied op de Noord-Veluwe vond Van Veldhuijsen afgelopen week nog wolvendrollen. Zij maakt zich zorgen en vindt dat hondenbaasjes extra gewaarschuwd moeten worden. Dat zou kunnen door extra informatieborden te plaatsen in gebieden waarvan bekend is dat de wolf er leeft.