Dilemma bij NEC: Barreto wel of niet in de basis tegen MVV

Daarom overweegt trainer Rogier Meijer om de ervaren middenvelder in de basis te laten starten tegen MVV. Al zou hij ook weer dezelfde belangrijke rol als invaller kunnen vervullen. "Daar gaan we eens even rustig over nadenken", vertelt trainer Rogier Meijer. "Feit is dat Edgar het goed doet in deze rol. Wij zijn heel tevreden over wat hij brengt en het was mooi dat het in een wedstrijd tot uiting kwam."

"We kijken morgen wat we met hem gaan doen. We krijgen een druk programma met ook die bekerwedstrijd. En als het woensdag niet door zou gaan, dan krijgen we die bekerwedstrijd de week erop wel."

Kevin Bukusu is de vervanger van Rens van Eijden, die na zijn rode kaart tegen Jong Utrecht voor drie wedstrijden is geschorst. De centrumverdediger verloor zijn basisplaats na een mindere beurt uit tegen Telstar.

Kevin Bukusu staat weer in de basis Foto: Broer van den Boom

Mathias De Wolf deed vrijdag alleen wat looptraining en zal vanwege een liesblessure ontbreken tegen MVV. Verder zijn Terell Ondaan (spierblessure) en Joep van der Sluijs (knie) er nog niet bij.

Laatste uitzege in 2015

De laatste keer dat NEC uit tegen MVV won, was in 2015 vlak voor het behalen van de titel in de eerste divisie. In 2018 met Pepijn Lijnders als trainer werd het 4-1 voor MVV. Daarna speelde NEC twee keer gelijk in Maastricht: 1-1 en 0-0, waarbij toen een zuiver doelpunt van Zian Flemming werd geannuleerd. Dit seizoen won NEC thuis met 2-1 van MVV.

Vermoedelijke opstelling:

Alblas; van Rooij, Odenthal, Bukusu, El Karouani; Okita, Barreto/Vet, Proper, Bruijn; Beekman, Janga.