Vuurwerk voor Bela en haar vriendinnen na 54 dagen roeien

De 53-jarige Bela Evers uit Tonden deed met drie vriendinnen mee aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge, een roeiwedstrijd van in totaal 4800 km over de Atlantische oceaan. Op 12 december vertrok het team uit Spanje. Op de kade wachtte vannacht voor iedere roeisters één dierbare om in de armen te vliegen.

Bekijk hier de spectaculaire aankomst van de roeisters in Antigua.

🎉 DUTCHESS OF THE SEA ARRIVAL - Part 1 🎉 Live from Antigua at the finish line Posted by Atlantic Campaigns on Thursday, February 4, 2021

Avontuur

"Het was een avontuur wat we niet hadden kunnen bedenken van tevoren. Het was geweldig. Met ups en downs, maar het was super bijzonder!", reageren de dames als ze hun eerste voet aan wal zetten. De 'Dutchess of the Sea', zoals het team heet, is in totaal 54 dagen, 20 uur en 12 minuten onderweg geweest. In tweetallen roeiden de dames 24 uur per dag.

De handen van de roeisters zitten onder de blaren. Foto: Dutchess of the Sea

Uit eerdere updates bleek al dat de vrouwen onderweg de nodige problemen hadden met hun knalroze boot. Het automatische stuursysteem werkte niet goed, waardoor het niet lukte om op koers te blijven. Ook fysiek waren de sporen van de wekenlange roeitocht zichtbaar: handen waren bedekt met blaren en benen zaten onder de blauwe plekken van het vallen op de schommelende boot.

Het goede doel

De vrouwen zamelden met hun race geld in voor het goede doel: Stichting ALS, die strijdt tegen spierziekte ALS en de Plastic Soup Foundation, die zich hard maakt voor een schonere zee. In totaal hebben ze met hun race 65.000 euro opgehaald.

In april zie je bij Omroep Gelderland het complete avontuur van de roeisters, in de vorm van een documentaire.

