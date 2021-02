Oppositie in Winterswijk de mond gesnoerd over rapporten bedrijventerrein

Twee onderzoeksrapporten dienen als basis voor de keuze van het college van Winterswijk voor weilanden aan de Misterweg als toekomstig bedrijventerrein. De raadsfracties mogen over alle aspecten van het plan vragen stellen, behalve over die twee rapporten. Oftewel: de oppositie in Winterswijk wordt de mond gesnoerd.

Het eerste rapport, met de focus nog op het Tuunterveld, rammelt aan alle kanten. Het tweede onderzoek krijgt een verrassende wending door de voorkeur voor een locatie van 17 hectare aan de Misterweg. Die valse start voor de komst van een nieuw bedrijventerrein in Winterswijk is blijkbaar een zere plek.

'Alleen technische vragen'

Als CDA-raadslid Wim Elferdink donderdagavond vragen stelt over de twee rapporten met verschillende uitkomst doet forumvoorzitter Erwin te Selle de vragen af als 'politieke vragen'. "Er mogen alleen technische vragen worden gesteld", verklaart Te Selle, raadslid van coalitiepartij Winterswijks Belang (WB).

Een gemeentelijk medewerker 'volgt de voorzitter' en laat de vragen van Elferdink onbeantwoord. Maar Elferdink laat het er niet bij zitten: "Voorzitter, dit is toch geen politieke vraag?" Te Selle wikt en weegt even en zegt dan: "Maar het is geen technische vraag. U stelt 'm maar schriftelijk."

Autoritair

Met die botte afwijzing wordt Elferdink feitelijk de mond gesnoerd. Het is de zoveelste golfslag in het water tussen de oppositie en de coalitie in Winterswijk. Het onderlinge gekissebis in de digitale raadszaal ontstijgt het laatste jaar op sommige momenten nauwelijks het niveau van een kinderklas; met name CDA en Voor Winterswijk (VW) blijven 'zeuren' en hekelen de in hun ogen autoritaire houding van de coalitie.

Zo presteert de coalitie het met een motie te komen voor huizenbouw op het Tuunterveld, hoewel dat gebied nog deel uitmaakt van het lopende onderzoek naar de locatie voor het nieuwe bedrijventerrein. De Misterweg geniet weliswaar de voorkeur van het college, maar het Tuunterveld en ook het Elinksveld worden niet uitgesloten. Toch komen coalitiepartijen VVD, WB, PvdA en GroenLinks met de motie om op het Tuunterveld woningen te bouwen, alsof de beslissing ten faveure van een industrieterrein aan de Misterweg al is genomen.

Schadelijk

Een even onbezonnen als voor het imago van de politiek schadelijke motie; er wordt over de rug van de burgers (en oppositie) al besloten, voordat ze de mogelijkheid hebben zich te verweren. "We waren alleen met de huizenbouw bezig", verontschuldigt VVD-fractievoorzitter Gert Jan te Gronde zich.

Zijn collega Tim Jonker van Winterswijks Belang besluit de motie aan te houden tot er duidelijkheid is over het nieuwe bedrijventerrein, maar datzelfde WB liet al voor de raadsvergadering middels een persbericht weten dat de WB-fractie voor de Misterweg als toekomstig bedrijventerrein zal kiezen.

En de oppositie? Stelt Elferdink zijn vragen nog schriftelijk? Het voorstel voor een bedrijventerrein aan de Misterweg ligt nu ter inzage en komt 27 mei in de raad. Dan mag het CDA-raadslid nog meepraten en vragen stellen. Ook politieke.