Linda gaat mountainbiken: 'Ik wil niet zeiken, maar ik heb zadelpijn'

Linda Geerdink duikt in haar programma Linda breekt UIT! de provincie in om te laten zien wat er nog wel te doen is.

"Mountainbiken is hot! Daarom kan ik niet achterblijven. Ik ben een van die idioten die zich heeft laten meeslepen en een mountainbike heeft gekocht in coronatijd. Sindsdien is íe' één keer gebruikt...op een eenvoudig bospad. Daarom duik ik deze week in de wereld van het mountainbiken oftewel mountainbike-mekka Arnhem.

Voor ik los mag met een instructeur van mountainbikevereniging Airborne MTB, breng ik een bezoekje aan het eerste montainbikemuseum ter wereld. Gelegen in een voormalige school midden in de bossen van Schaarsbergen (aan de rand van Arnhem). Museumdirecteur Jeroen van Roekel heeft van zijn hobby zijn beroep weten te maken toen hij zeven jaar geleden noodgedwongen moest stoppen als aannemer vanwege een oogziekte. Jeroen heeft maculadegeneratie, waardoor hij minder dan tien procent ziet.

Dat weerhoudt hem er niet van om gewoon op de fiets te stappen. Hij is ongeveer met de fiets tussen de benen geboren dus hij weet alle situaties feilloos in te schatten. Bovendien gaat het hem niet meer om de snelheid. Dat heeft hij door zijn slechte zicht los moeten laten. Nu is het vooral genieten. Een zijn met de natuur zoals hij het zelf noemt."

Linda met Jeroen van Roekel. Foto: Omroep Gelderland

"In het museum, heeft hij inmiddels een collectie van meer dan 700 fietsen, verdeeld over de oude klaslokalen van de school. In de gymzaal, de entree staan zijn meest bijzondere exemplaren en achter iedere fiets schuilt een verhaal. Deze kent Jeroen allemaal uit zijn hoofd. Voor mensen die het niet willen horen, kan er een kleine donatie worden gedaan, dan houdt hij zijn mond. Zegt hij gekscherend, want hij praat graag. Het liefst over zijn passie...mountainbiken. Hij staat er mee op en gaat er mee naar bed, want hij woont zelfs in de school. Hij woont en slaapt in het oude ballenhok, waar hij dankzij zijn achtergrond als aannemer een mooi appartement van heeft gemaakt. Alles wat hij laat zien is zelf gemaakt. Van het bed tot aan de keuken. Maar ook alle meubels in het museum.

Het enthousiasme van Jeroen over het mountainbiken, werkt aanstekelijk. Ik wil de fiets op. Ik heb een afspraak met mountainbike-instructeur Wim Derksen van Airborne MTB. Hij wacht me op op een van de trails Zuid Veluwe. Een van de vele parcours die we op de Veluwe hebben.

Als eerste leert hij me remmen, schakelen, doorfietsen en vooruit kijken. Met deze basis gaan we op pad. Ik ontdek plekken die ik nog nooit gezien heb en de trail is een leuke, maar ook spannende uitdaging. Ik krijg hoofdpijn van de helm en weet nu wat zadelpijn is. Wil je weten of ik het vol houd? Of deze mooie route ook ontdekken?"

Check hieronder de video van Linda breekt UIT!