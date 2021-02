'Het trauma van de Achterhoek', Joost maakt podcast over Gaanderense moord

“Iemand die ik sprak noemde het Het trauma van de Achterhoek”, zegt podcastmaker Joost Engelberts. "Ik denk dat het geen overdreven kwalificatie is, wat ik zelf in eerste instantie dacht. Ik denk dat het behoorlijk de waarheid benadert.”

De 12-jarige Rinie Wielheesen werd in 1970 op een koude en donkere winteravond verkracht en vermoord op 150 meter van haar huis, toen ze terugfietste van de gymles in de sportzaal van Gaanderen. Toen ze niet thuis kwam werd haar vader ongerust en ging haar zoeken.

Echo van gebeurtenissen

Na een grote zoektocht zag de buurjongen via het licht van de koplampen de fiets van Rinie liggen in het bos. Ze lag ernaast en was gewurgd met haar eigen sjaal. De politie startte een groot onderzoek, waarbij verschillende verdachten werden opgepakt en vrijgelaten. Het onderzoek verliep chaotisch. Uiteindelijk is de dader nooit gepakt.

“Ik denk dat veel mensen in Gaanderen zijn opgegroeid met de wetenschap dat de moord nooit is opgelost”, zegt Engelberts. “De angst dat de moordenaar een van de buren kon zijn. En ik denk dat het er van generatie op generatie altijd in is blijven zitten. Het is de echo van de gebeurtenissen in 1970.”

'Het verhaal is meer gaan leven'

Alice Besselink woont al 25 jaar aan de Kloosterstraat in Gaanderen, vlak bij de plek waar het lichaam van Rinie werd gevonden. Tijdens haar werk bij de politie hoorde ze een aantal jaar geleden al eens over de moord. Door de podcast is het verhaal weer meer bij haar gaan leven.

“Ik hoorde in de podcast dat er politiedossiers weg waren, dus ik ben alleen maar nieuwsgieriger geworden wat er allemaal is misgegaan”, vertelt Besselink. “Hoe moet dat zijn geweest voor de familie en haar ouders?”

De inmiddels in Amsterdam wonende Engelberts wilde de podcast maken om uit te zoeken wat er is gebeurd. Niet om de dader op te sporen. “Voor mij was het belangrijk Rinie iets meer te maken dan alleen maar een slachtoffer”, zegt Engelberts. “Ik wilde van haar graag iets meer mens maken. Ik hoop echt dat het gelukt is, dat vind ik extreem belangrijk.”

'Ik geef hier een vervolg aan'

De laatste aflevering van de podcastserie eindigt met een brievenbus die altijd open staat voor reacties en tips. “Het is niet klaar”, zegt Engelberts. “Ik geef hier een vervolg aan, maar het duurt gewoon een tijd. Het is 51 jaar geleden dat het gebeurd is. We kunnen er ook nog een tijdje over doen, voordat we iets nieuws vinden.”