Bidden bij raadsvergadering blijft verplicht in Oldebroek, ondanks brief minister

In het vernieuwde Reglement van Orde gaat Artikel 12 over het ambtsgebed. In dat artikel staat dat de vergadering wordt geopend en gesloten met gebed. Raadsleden kan gevraagd worden te gaan staan, tenzij ze dat lichamelijk niet kunnen.

Fractievoorzitter Dokter van de PvdA/Burgerpartij Oldebroek is het er niet mee eens dat dit artikel op deze manier in het Reglement blijft staan. "Ik begrijp best dat je geloof onderdeel is van wie je bent en hoe je politiek bedrijft, maar door het op deze manier in het Reglement op te nemen, bied je geen ruimte voor mensen met een andere levensovertuiging. Die moeten zich maar aanpassen, of wegwezen", is zijn conclusie.

Getuigt niet van respect

Ook Henk Kemp van de VVD was het niet eens met het artikel, maar hij besloot toch vóór het vernieuwde Reglement te stemmen. De andere fractievoorzitters reageerden verbolgen op de woorden van Dokter. "Het getuigt niet van respect dat de heer Dokter een democratisch vastgesteld onderdeel van de vergadering wil schrappen", vindt Chris Spijkerboer van het CDA. "Op die manier dwingt hij degenen die het ambtsgebed in de raad willen, tot iets wat ze niet willen."

Engbert Jan Ruitenberg van de ChristenUnie haalde een brief aan van minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren. Die schreef in oktober 2019 aan alle gemeenten in Nederland dat het ambtsgebed niet tegen de scheiding van kerk en staat in gaat. "Er is dus geen enkel probleem met de manier waarop het ambtsgebed in ons Reglement is opgenomen", concludeert Ruitenberg. "En de heer Dokter weet heel goed dat hij, als hij zich niet prettig voelt bij dat ambtsgebed, de vrijheid heeft om er niet bij aanwezig te zijn."

Minister wil expliciet geen verplichting

Maar daar zit een probleem. Want die mogelijkheid staat niet beschreven in het Reglement van Orde. En dat moet wel, is te lezen in diezelfde brief van minister Ollongren. "Ik verzoek de gemeenten die het betreft dan ook om, in lijn met het voorgaande in hun reglement van orde, te expliciteren dat geen sprake is van een verplichting om het ambtsgebed uit te spreken dan wel er aan deel te nemen en/of er actief respect voor te tonen", schrijft de minister.

Deel van de brief waarin minister Ollongren vraagt om aanpassing Reglement van Orde Foto: brief minister van Binnenlandse Zaken aan gemeentes, augustus 2019

Uiteindelijk neemt geen van de andere partijen de bezwaren van Dokter over, en dus is hij de enige die tegen het nieuwe Reglement van Orde stemt.