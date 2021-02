Verdwenen discriminatierapport kan niet zonder gevolgen blijven, vindt politiek

De affaire rondom het verdwenen discriminatierapport in de gemeente Arnhem kan niet zonder gevolgen blijven. Daar zijn de meeste raadsfracties het wel over eens. Welke precies? Daar willen veel partijen het debat voor afwachten. Maar de posities van beide wethouders is een haast onmogelijke geworden, stelt Gerrie Elfrink (SP).

Daarmee doelt hij op Jan van Dellen en Martien Louwers. Het rapport, dat harde conclusies trekt over Arnhem als gemeente waar gediscrimineerd wordt in het personeelsbeleid, kon jarenlang onder de tafel blijven voor het onder druk alsnog naar buiten kwam. Van Dellen is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en voert het woord op dit dossier. Louwers is betrokken vanuit inclusie.

Professor Hans Siebers van de Universiteit van Tilburg deed in 2018 onderzoek naar discriminatie binnen de gemeente Arnhem. Daaruit blijkt dat er sprake is van discriminatie op het gebied van personeelsbeleid. Het rapport verdween vervolgens in een ambtelijke la. Het werd pas onlangs openbaar gemaakt, na aandringen van ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede.

Nadat het discriminatierapport werd opgeleverd door de Universiteit van Tilburg is dat in een ambtelijke la verdwenen zonder dat de bestuurders daarvan wisten, volgens het college. Voor de politieke verantwoordelijkheid maakt dat niets uit, onderschrijven de partijen: een wethouder is verantwoordelijk voor wat zijn ambtenaren doen.

'Plan lag bij wethouder'

Wel valt in meerdere beleidsstukken over het rapport te lezen. Zo wordt er onder meer op twee plekken in de meerjarenbegroting voor 2019 en verder, opgesteld door dit college, over gesproken. Zowel vanuit inclusie als personeelsbeleid. Er wordt gesteld dat de gemeente heeft meegewerkt aan het onderzoek en dat de conclusies en verbeterpunten in 2019 worden uitgewerkt.

"We mogen aannemen dat het college op de hoogte is van wat er in de begroting en in de jaarstukken staat", concludeert Nathalie Nede (ChristenUnie). "Maar misschien wel het meest verontrustende is dat er een plan bij wethouder Louwers heeft gelegen. Hierin staat uitvoerig besproken wat de conclusies van het onderzoek waren en staan voorstellen om hier een verbeterslag in te maken."

Nede noemt het dan ook onvoorstelbaar dat de wethouders vol blijven houden dat ze geen weet hadden van het rapport. Het kan niet anders dan dat het college op de hoogte moet zijn geweest, ziet ook Lea Manders (Arnhem Centraal). Vast staat dat het college had kunnen en moeten weten dat het onderzoek had plaatsgevonden en wat de bevindingen daaruit waren, constateert Mattijs Loor (D66).

'Sluit geen instrument uit'

Een extern onderzoek naar de gang van zaken kwam vrijdagmiddag naar buiten. Daarover zal een debat volgen. De meeste fracties willen dat afwachten voor ze besluiten welke consequenties deze zaak moet hebben. "Maar wij sluiten daarbij geen enkel politiek instrument uit", laat Yildirim Usta (DENK Verenigd Arnhem) weten. Het mag duidelijk zijn dat dit niet zomaar van tafel kan gaan, vindt ook Klaartje van Dillen (CDA).

Volgens Manders zijn er twee opties: "Als de wethouders wel eerlijk zijn geweest, dan is onze conclusie dat zij falen als bestuurder. Als de wethouders niet eerlijk zijn geweest dan staat het vertrouwen onder druk en zullen wij overwegen of dit moet leiden tot het opzeggen van dat vertrouwen."

'Wethouders moeten opstappen'

Nico Wiggers van de Arnhemse Ouderenpartij is al wel helder in zijn oordeel. Beide wethouders moeten volgens hem de verantwoordelijkheid nemen door op te stappen.

In elk geval heeft zowel Van Dellen als Louwers gefaald om de taken correct uit te voeren, besluit Nede.

Leo de Groot (Partij voor de Dieren) zou ook graag zien dat er beter opgetreden wordt tegen ambtenaren die ‘blijkbaar incorrect handelen' en proberen hun straatje schoon te vegen. Als gevolg van het onderzoek zou het op dit moment stevig rommelen op hoge posities binnen het ambtelijk apparaat. Op vragen daarover wil de gemeente niet ingaan.

De VVD en PvdA van de betrokken wethouders Van Dellen en Louwers willen op dit moment niet reageren op de vragen van Omroep Gelderland, net als hun coalitiepartner GroenLinks. Ook de wethouders zelf willen niet ingaan op vragen over dit onderwerp.

