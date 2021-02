Oldebroek zoekt iemand die snel situatie in Wezep verbetert

In augustus ging het nog helemaal mis in Wezep, toen jongeren en politie met elkaar in gevecht kwamen. Foto: Stefan Verkerk/News United

De gemeente Oldebroek stelt de komende twee jaar in totaal 81.000 euro beschikbaar voor de aanpak van de jongerenproblematiek in Wezep.

Van dat geld moet een 'Meidoornpleinmanager' betaald worden: iemand die alles op die locatie in goede banen moet leiden en jongeren aanspreekt op 'onwenselijk gedrag'. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten.

Over de exacte invulling van de functie is nog wat onduidelijkheid. De belangrijkste taak van de manager zal te vinden zijn in het beperken van de overlast door jongeren.

Manager voor 24 uur per week

Het Meidoornplein is een centraal plein in Wezep, waar regelmatig klachten gehoord worden over overlast van lokale jongeren. Met de investering van 81.000 euro zou de gemeente de komende twee jaar iemand 24 uur per week in dienst kunnen nemen, die zich vol zal richten op het voorkomen van die problemen.

De gemeenteraad vindt een belangrijke voorwaarde van de functie, dat de manager ook boa-bevoegdheid heeft, en dus eventueel boetes kan uitschrijven bij overlast. Ook vinden de partijen het belangrijk om snel te evalueren of het aanstellen van de manager ook werkelijk tot minder overlast leidt.