Schaatskoorts stijgt, maar geen marathon op natuurijs: 'Dat komt keihard aan'

Het liefst zou Ysbrand Graafsma van de Arnhemsche IJsclub Thialf de baan bevroren opengooien en alle liefhebbers toelaten. Met temperaturen tot ver onder nul in het vooruitzicht - in Arnhem daalt het kwik de komende week tot -9 graden - zou de baan in een mum van tijd schaatsklaar zijn. Maar zover komt het niet.

“We hebben in overleg met het sportbedrijf dat het ijs voor ons maakt, besloten niets te doen. We kunnen de anderhalvemeterregel niet handhaven op onze baan. Is dat jammer? Ja, heel erg. Je zou willen zeggen: we zijn buiten, het moet kunnen, het zou zo mooi zijn. Maar we hebben een klein terrein met een kleine toegang en er komt in praktisch opzicht nogal wat kijken bij het openstellen van de ijsbaan. Denk aan wc-gebruik en het parkeren. Die toeloop kunnen we niet aan met de huidige maatregelen”, zegt Graafsma.

Even is er intern nog overlegd of de baan in Arnhem open zou kunnen voor de jeugd. “Maar ook daarvan zeggen we: het is een mooie wens, maar we redden het niet om daar tijdens alle lichturen toezicht op te houden. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer open”, zegt de penningmeester van Thialf.

Marathon uit den boze, komt hard aan

Een marathon in Arnhem is al helemaal uit den boze en waarschijnlijk ook op andere plekken in onze provincie. En dat doet pijn bij de marathonschaatsers die hopen tijdens deze unieke vorstperiode toch in actie te komen.

"Het gebeurt zelden dat er zo'n strenge vorst aan komt, dan begint het toch te kriebelen. En dan komt het hard aan dat we niet mogen koersen", vertelt marathonschaatster Elsemieke van Maaren uit Zuilichem.

Ik weet dat de KNSB opnieuw een aanvraag heeft gedaan

De Koninklijke Nederlandse Schaats Bond (KNSB) heeft onlangs al een streep door het marathonseizoen gezet na een beslissing van het ministerie en dus lijkt een wedstrijd op natuurijs volgende week kansloos.

"Maar ik weet dat de KNSB opnieuw een aanvraag heeft gedaan. "Daar duimen we heel hard voor, want schaatsen op natuurijs is natuurlijk uniek. Ik hoop dat we een uitzondering krijgen. Die kans is klein, dat weten we allemaal. We hebben wat geluk nodig", benadrukt Van Maaren.

Elsemieke van Maaren (links) in actie. Foto: ANP

En ook schaatser Casper de Gier uit Laag-Keppel duimt hard. "Ik ben 25, het zou voor mij een primeur zijn om te koersen op natuurijs. Dit is toch een uitzonderlijke situatie, dit maken we niet zo vaak mee. Wij als sporters willen nu dolgraag, maar we snappen ook heel goed wat er nu met corona gaande is en dat wij er helaas niet over beslissen."

Toch het ijs op

Maar als het aan De Gier en Van Maaren ligt, gaan de schaatsers toch het ijs op. "Als het ijs er daadwerkelijk komt, gaan we zonder twijfel. Dan hijsen we onszelf in het marathonpak en zoeken we elkaar wel op en pikken we de mooiste plekjes eruit waar geschaatst kan worden. Dan koersen we onderling wel, maar het mooiste zou natuurlijk een officiële koers zijn", vertelt De Gier.

Van Maaren denkt daar hetzelfde over. "We gaan elkaar wel opzoeken. Het risico op besmetting is buiten toch minder groot en het is koud. We moeten er nu toch wel een beetje gebruik van gaan maken."

Recreatief schaatsen in Ede

Wedstrijden organiseren zit er dus vermoedelijk niet in. Maar in Ede klinkt bij de ijsbaan iets meer optimisme als het gaat om recreatief schaatsen. Voorzitter Hans Silvis van de Edese IJsvereniging zegt dat het protocol voor opening van de ijsbaan al bij de gemeente ligt.

Recreatief schaatsen is het maximaal haalbare in Ede. Foto: Pech Frantisek via Pixabay

“Voor ons gelden dezelfde beperkingen als die voor andere sportclubs: clubkampioenschappen zijn geen optie”, erkent Silvis. “En dus kunnen we alleen recreatief schaatsen. Als de ijsbaan open mag, zijn onze leden als eerste aan de beurt. Van daaruit zullen we kijken wat er verder nog bij kan. Maar wedstrijden en marathons, nee dat zal niet gaan.”

Geen geflirt op het ijs

Niet-leden die de ijzers onder willen binden, zullen zich via een - nog te creëren - systeem moeten inschrijven voor een uurtje schaatsen in Ede. Hoewel dat al íets is, zegt Silvis dat het toch niet het plaatje is dat hij het liefst zou zien.

“Die ouderwetse gezelligheid, met hele families op het ijs en dicht bij elkaar, dat kan nu niet. Geen geflirt op de ijsbaan. En de baan inspecteren en opknappen, dat zal ook op andere tijden moeten. Normaal doen we dat ’s avonds laat, maar door de avondklok gaat dat niet meer.”

