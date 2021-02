Er is een platform voor jongeren die van dichtbij te maken kregen met zelfdoding, Patti zette het op

Preventie is superbelangrijk, maar wat als het misgaat? Stel, je bent 15 jaar, en je verliest een dierbare aan zelfdoding. Je broer of zus, je vader of moeder, je beste vriend of partner, of iemand anders die dichtbij staat. Waar kan je dan terecht? Ervaringsdeskundige Patti Broeder uit Nunspeet bedacht een oplossing. Ze zette het platform stilgeweest.nl op.

"Ik werd op een ochtend gebeld, 1 november 2017, dat mijn zoon niet meer leefde", vertelt Patti Broeder. "Het was 's ochtends zes uur en Bas was net gevonden. Ik heb toen op dat moment mijn kinderen moeten vertellen dat hun broer niet meer leefde. Dus dat was wel een verschrikkelijk moment. Ik heb toen heel hard geschreeuwd 'nee, nee, nee, nee'. Daar kwamen ze op aflopen. Dat was wel heel ingrijpend."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Stil

Voor haar zoon Ole Weijers was het uiteraard ook een inktzwarte dag. "We moesten toen beneden blijven zitten, want we moesten bij elkaar blijven. Want dat is heel belangrijk", vertelt Ole. "En ik ben gewoon begonnen met kleuren, want ik wist niet wat ik moest doen. Het duurde wel een week voordat het echt wel aan kwam. Hoe leeg het is, je kan niet meer appen. Je kan niet meer afspreken. Hij komt niet meer. Gewoon stil."

Om haar verdriet een plek te geven richtte Patti het platform: toenwashetstil.nl op. Een plek voor volwassen om te praten over zelfdoding van een dierbare. Maar ook haar kinderen zaten met veel vragen. En ze zochten informatie. "En ik merkte dat jongeren dat onvoldoende konden vinden", legt Patti uit. "En ik had al langer het idee om iets speciaal voor jongeren te maken. Iets wat jongeren ook makkelijk kunnen vinden."

En dus maakte ze -samen met haar kinderen- de site stilgeweest.nl. Een plek waarop jongeren terecht kunnen met al hun vragen na de zelfdoding van iemand dichtbij.

Steun

Volgens zoon Ole had hij gewild dat er zo'n platform was toen zijn broer Bas zelfmoord pleegde: "Zelf had ik toen geen plek om naar toe te gaan. Leeftijdsgenoten hielden afstand, want die vonden het eng om te horen. Met het nieuwe platform kan je je woord kwijt. Je leest ook andere verhalen van mensen en daar kun je steun vinden. Ik denk dat ik er zelf echt wel wat aan had gehad dat ik zou zien dat ik niet de enige was in die situatie. Ja, ik denk dat het steun kan bieden aan leeftijdsgenoten."