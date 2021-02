Monument moet vergeten oorlogsslachtoffers eren: ‘Ze gaven hun leven voor onze vrijheid’

Honderden soldaten kwamen om het leven in de Betuwe, een regio waar tijdens de Tweede Wereldoorlog veel is gevochten. Het is een historische strijd die volgens inwoners van de Gelderse streek te vaak wordt vergeten. Daarom is een dorpje in de buurt van Elst nu hard aan het werk om een nieuwe gedenkplek in te richten.

De Betuwe was een slagveld. Vooral na Operatie Market Garden werd er hevig gevochten. En deze rijke geschiedenis houdt de gemoederen nog altijd flink bezig, zo ook in Heteren. In de omgeving van dit dorpje stortten maar liefst 130 vliegtuigen neer in het heetst van de strijd.

“Na Market Garden kwam het front in de Betuwe te liggen”, weet Martin Veggelers, voorzitter van oorlogsstichting Never Forget Them. “Maar toch blijft die slag een vergeten geschiedenis.”

Om daar verandering in te brengen, slaat zijn organisatie nu de handen ineen met de lokale dorpsraad. Ze zijn van plan om een nieuw monument te bouwen voor de talloze piloten die in de vliegtuigcrashes omkwamen.

“We hebben een hele route door het dorp uitgestippeld die langs alle historische locaties loopt”, vertelt Kelvin Derksen, voorzitter van Dorpsraad Heteren. “Het is belangrijk dat we deze verhalen blijven vertellen. Dan is dit een mooie toevoeging.”

'Ze gaven hun leven voor ons'

De organisatie van 75 Jaar Vrijheid heeft een aantal subsidies uitgedeeld in Gelderland, ook in Heteren. Her en der staan al wat informatiebordjes en kleine monumenten in het dorp. Ook hangen ruim tweehonderd inwoners ieder jaar hun vlag uit met de leus: Heteren Viert Vrijheid. En dat is volgens Derksen nog maar het begin. Het plan was om vorig jaar al te starten met een soort openluchttentoonstelling, maar corona gooide roet in het eten.

Het monument moet dit project nieuw leven inblazen. De subsidie is er al, alleen de gemeente Overbetuwe moet nog groen licht geven. “Je hoort altijd veel over Arnhem, terwijl er op de militaire begraafplaats in Oosterbeek ook veel soldaten liggen die in de Betuwe zijn gesneuveld”, vertelt Veggelers.

“Door meer historische plekken te belichten met dit soort monumenten, houden we deze verhalen in leven. Het gaat hier om mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Dat mogen we nooit vergeten”, gaat hij verder.

Hakenkruizen bij gedenkplek

Naast de bouw van het monument is de dorpsraad ook bezig om een oude, versoberde gedenkplek bij de Rijnbrug te voorzien van een nieuw likje verf. Dat is één van de punten waar bezoekers het dorp binnenkomen.

Maar volgens Derksen is het niet bepaald een visitekaartje. “Op de pilaren waren allemaal hakenkruizen met graffiti gespoten. En dan moet je nagaan dat we daar ieder jaar een evenement organiseren om oorlogsslachtoffers te herdenken.”

Inmiddels is de dorpsraad in gesprek met Rijkswaterstaat, die een handje helpt om de boel op te knappen. De nazisymbolen zijn al weggehaald, maar Heteren hoopt het gebied nog mooier te maken.

“We hebben plannen om de pilaren te versieren met inspirerende quotes die verwijzen naar de historie”, voegt de voorzitter toe. “Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daar mogen we best wel eens vaker bij stilstaan.”

Zie ook: Hoe de Betuwe compleet werd verwoest in de frontlinie van de oorlog